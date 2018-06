Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Program je zaobjemalo približno sto združenih moških, ženskih in mešanih pevskih zborov pod vodstvom dirigenta Igorja Švare in zapelo 22 pesmi. Foto: TV Slovenija Dodaj v

V Šentvidu pri Stični je zapelo več kot 1.000 pevcev

Tabor posvečen 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa

17. junij 2018 ob 17:45

Šentvid pri Stični - MMC RTV SLO, STA

V Šentvidu pri Stični se je z nastopom desetih slovenskih zamejskih pevskih zborov v soboto začel tradicionalni 49. Tabor slovenskih pevskih zborov, na današnji osrednji prireditvi pa je nastopilo več kot sto pevskih zborov.

Skupaj je tako zapelo več kot 1.000 pevcev.

O kresi se dan obesi

Predsednik programske komisije Stane Peček je povedal, da so letošnji Tabor slovenskih pevskih zborov prireditelji naslovili s slovenskim ljudskim pregovorom O kresi se dan obesi in ga hkrati posvetili 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa.

Današnji del tabora se je začel z osrednjo vajo, po tej pa se je v Šentvidu zvrstila povorka sodelujočih pevskih zborov, mešanih, ženskih in moških, čemur je sledil slavnostni nagovor skladatelja, pedagoga, dirigenta in poznavalca šentviškega tabora Tomaža Habeta.

Pod vodstvom dirigenta Igorja Švare

Program je zaobjemalo približno sto združenih moških, ženskih in mešanih pevskih zborov pod vodstvom dirigenta Igorja Švare in zapelo 22 pesmi. V programu so sodelovali Godba Stična, Folklorna skupina Vidovo in Mladinski pevski zbor Osnovne šole Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični, ki je na letošnjem tekmovanju v Zagorju prejel zlato priznanje.

Sicer pa so se v šentviški Osnovni šoli Ferda Vesela najprej oziroma v soboto zvečer predstavili slovenski pevski zbori iz drugih držav – Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije. Pridružili so se jim domačini, moški in ženski pevski zbor Vidovo ter Vokalna skupina Šentviški slavčki.

Obogaten spremljevalni program

Za obiskovalce in pevce so letos pripravili tudi obogaten spremljevalni program. Šentvid so napolnile stojnice z različno ponudbo izdelkov ročnih del in drugih lokalnih izdelkov, osrednji trg je zasedlo ulično gledališče, za dobro počutje pa so skrbela domača društva.

Šentviški Tabor slovenskih pevskih zborov vsako leto pripravljajo kulturno društvo Tabor slovenskih pevskih zborov, Občina Ivančna Gorica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Pomagajo tudi šentviška Osnovna šola Ferda Vesela, krajani in tamkajšnja društva.

Glede na izbrano tematiko je vsak tabor edinstven, med skoraj petimi desetletji njegovega prirejanja pa se je spodbujanje in ohranjanje slovenske pesmi ter ljubiteljskega petja izoblikovalo v njegovo poslanstvo, so povedali prireditelji.

N. Š.