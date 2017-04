V Severni Koreji za dan sonca tudi kulturno slavje, ne le orožje

Dan sonca praznujejo 15. aprila

15. april 2017 ob 18:04

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severna Koreja na dan, ko se je leta 1912 rodil ustanovitelj in prvi predsednik države Kim Il Sung, slavi dan sonca. Medtem ko je osrednje slavje vojaška parada, pa ta praznik pospremi tudi kulturni program.

Kim Il Sung se je v vihri druge svetovne vojne kot gverilec boril proti japonski okupaciji, pri čemer mu je pomagala Sovjetska zveza. Na čelu Severne Koreje je bil od leta 1948 pa vse do smrti leta 1972, in ko se je končalo triletno uradno žalovanje, so njegov rojstni dan - se pravi 15. april - razglasili za praznik sonca. Leto njegovega rojstva pa se je po novem upoštevalo kot začetek novega uradnega koledarja.

Neodvisnost, samooskrba in samoobramba

Kim Il Sung je pri snovanju svoje različice komunizma izhajal iz starih idej konfucijanstva, ki je na korejski polotok prišel iz Kitajske nekaj pred začetkom našega štetja. Pri konfucijanstvu ne gre za religijo ali ideologijo, temveč za filozofsko-etični nauk, ki že stoletja natančno ureja odnose med posamezniki, določa njihov položaj v družbi in postavlja smernice v življenju. Načela Konfucijevih naukov pa so tudi danes globoko zakoreninjena v severnokorejski družbi. Sicer tamkajšnja komunistična ideologija temelji na neodvisnosti v političnih zadevah, samooskrbi v gospodarstvu in samoobrambi v vojaških zadevah.

Napeto pred 105. obletnico rojstva Kim Il Sunga

Ob letošnjem praznovanju obletnice rojstva Kim Il Sunga se je ugibalo, ali bo njegov vnuk Kim Džong Un prav na ta dan zapovedal izvedbo jedrskega poskusa. V preteklosti se je že dogajalo, da so prav na dan sonca izvajali preizkuse vojaške opreme. Oblast so tudi okoli 200 tujih novinarjev, ki delujejo v državi, obvestile, naj se pripravijo na "velik in pomemben dogodek", vendar do šestega jedrskega poskusa za zdaj ni prišlo. Na paradi v Pjongjangu so se zvrstili vojaki, tanki in druga vojaška oprema, kot kaže, prvič tudi balistične rakete, ki se izstrelijo iz podmornic. Parado pa je preletelo simbolično število vojaških letal, in sicer 105.

Monumentalna palača za obšolske dejavnosti

Priprave za slavje ob dnevu sonca so bile tako obsežne, da je mogoče tudi na satelitskih posnetkih zaznati ogromne množice ljudi in vozil, je poročal CNN. Poleg ogromne parade z razkazovanjem vojaških zmogljivosti države, ki velja za najbolj osamljêno na svetu, pa so se posvetili tudi kulturnemu programu. Za tuje novinarje so med drugim v t. i. Otroški palači Mangjongde pripravili plesne in glasbene točke. Otroška palača, ki je bila ustanovljena leta 1989, je sicer namenjena predvsem obšolskim dejavnostim, kot so glasba, učenje tujih jezikov, računalništvo in šport. Med drugim se ponaša s 120 prostori, plavalnim bazenom in z gledališko dvorano s 1.200 sedeži.

Nekaj utrinkov kulturnega programa iz otroške palače Mangjongde si lahko pogledate v spodnji galeriji. Foto: EPA.

P. G.