V filharmoniji po volilnem zapletu le izbrana predstavnika v svet zavoda

Nesporazumi glede tolmačenja o načinu glasovanja

12. april 2017 ob 13:51,

zadnji poseg: 12. april 2017 ob 14:28

V novem svetu zavoda Slovenske filharmonije (SF), ki se mora sicer še konstituirati, bosta zaposlene zastopala Franci Krevh in Marina Kopše, so pokazali izidi volitev v SF-ju.

Posredovali so jih v torek zvečer po tem, ko se je zapletlo glede tolmačenja člena ustanovitvenega akta, ki govori o glasovanju. Po besedah Marine Kopše so volitve veljavne.

Volitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda SF-ja so potekale v ponedeljek, udeležilo se jih je 132 od 148 volilnih upravičencev. Največ glasov je prejel tolkalec Franci Krevh, mesto v svetu pa je pripadlo tudi dozdajšnji članici tega organa Marini Kopše, sicer tudi predsednici stavkovnega odbora SF-ja. Za mesti v svetu sta se potegovala še članica zbora SF-ja, sopranistka Katarina Lenarčič in flavtist Matej Grahek, so sporočili iz zavoda.

Volitve je pripravila in izvedla šestčlanska volilna komisija, ki ji je predsedovala Mateja Kralj. Izidov iz SF-ja pa niso sporočili takoj, ker so se ob glasovanju pojavili zapleti glede tolmačenja člena 17. e pred kratkim spremenjenega ustanovitvenega akta SF-ja.

Kot določa omenjeni člen, ima vsak zaposlen en glas, imena kandidatov pa se navedejo po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volita dva kandidata. "Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati," piše v členu, ki navaja tudi, da so glasovnice neveljavne, ko je "volivec glasoval za več kot enega kandidata".

Kopše: "Dvoumen oz. kontradiktoren člen"

Po oceni Marine Kopše gre za dvoumen oziroma kontradiktoren člen, zaradi katerega je tudi nastal omenjeni zaplet. Kot je še povedala, je sicer ministrstvo 30. marca v SF-ju posredovalo tolmačenje člena, vendar pa je pravna služba SF-ja volilno komisijo s tem seznanila le nekaj minut pred koncem glasovanja. Stvar se je, kot pravi Marina Kopše, zadržala pri vodstvu, kar se po njenih trditvah ni zgodilo prvič.

Zaposleni v SF-ju so, kot so še sporočili, volili v skladu z navodili volilne komisije in navodili na glasovnicah. Na njih je pisalo, naj glasujejo za največ dva kandidata tako, da obkrožijo številko pred kandidatovim imenom in priimkom. Ob tem so dodali, da so o avtonomnosti volilne komisije prejeli zagotovilo pristojnih na ministrstvu za kulturo.

Na ministrstvu so zapisali, da so o proceduralnih nepravilnostih pri volitvah zaposlenih v svet zavoda izvedeli iz medijev. Pojasnili so, da se je svetovalka za pravne zadeve SF-ja pred izvedbo volitev obrnila na ministrstvo, ki ji je 30. marca posredovalo dodatno pojasnilo o načinu izvedbe volitev. S tem, kaj je šlo pri izvedbi volitev dejansko narobe, pa v torek niso bili seznanjeni. "Z naše strani sta ji bila člena ustrezno tolmačena," so poudarili in dodali, da za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda skrbi volilna komisija.

Damjanovič: "Šli so čez mejo"

Direktor SF-ja Damjan Damjanovič je demantiral izjavo Marine Kopše glede tega, da je pravna služba volilno komisijo o poteku glasovanja seznanila šele pred njegovim koncem. Po direktorjevih besedah je člane volilne komisije že 6. aprila opozorila njegova pomočnica Majda Nahtigal, volitve pa so bile 10. aprila.

Enako ureditev glede volitev, kot je zapisana v novosprejetem sklepu o ustanovitvi javnega zavoda SF-ja, imata od leta 2008 SNG Opera in balet Maribor in od leta 2009 SNG Opera in balet Ljubljana, in gre zato za že ustaljeno ureditev. Damjanovič je pojasnil, da so se kot vodstvo, čeprav se morajo od volitev distancirati, odločili, da jih skušajo usmeriti na pravo pot in so se zato tudi sami zanimali, ali interpretacija v sklepu ustanovitvenega akta SF drži, najprej besedno, potem pa preko elektronskega dopisovanja.

Po Damjanovičevih besedah je v primeru, da bi na glasovnicah vsak lahko obkrožil dva kandidata, "matematično jasno, da so potem avtomatsko izločene vse ostale organizacijske enote znotraj zavoda, kajti orkester bi po njihovi logiki imel 192 glasov, ker je sicer 96-članski". Dodal je, da je na ta način "absolutno izigran" predstavnik zaposlenih v skupnih službah ali zboru.

Na vprašanje, ali meni, da bi morali volitve razveljaviti, je Damjanovič povedal: "V vsakem primeru nosijo odgovornost. Vse skupaj meji že na nezakonita dejanja. Ne jaz kot direktor, ne Marina Kopše, ne volilna komisija in ne svet zavoda si zakonodaje ne smemo razlagati po svoje. Volilna komisija je avtonomna, a mora spoštovati zakon. Čez mejo so šli s tem, da si akt, ki ga je sprejela Republika Slovenija, tolmačijo po svoje."

Nov svet SF se mora konstituirati zaradi sprememb ustanovitvenega akta SF-ja, s katerim je vlada razširila članstvo v svetu s petih na šest članov tako, da bo bodo v njem štirje predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih. Akt je spremenila po stavki zaposlenih v orkestru SF-ja, ki je bila uperjena proti direktorju Damjanoviču in šefu dirigentu Urošu Lajovicu. Oba sta odhod s položajev odklonila. Ministrstvo predstavnikov države v svetu še ni izbralo.

