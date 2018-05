Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ciuhov slikarski opus je izjemno širok in raznolik, vsebinsko pa ga povezuje prežetost z ironijo. Foto: BoBo Ciuha nikoli ni ostal zavezan eni tehniki, ampak je vedno znova preizkušal drugačne izrazne načine. Slikal je na platno, papir in pleksisteklo, se ukvarjal z grafiko, ustvarjal mozaike, tapiserije in freske. Posvečal se je tudi scenografiji, kostumografiji in izdelavi lutk. Foto: GPN Kranj Dodaj v

V Skopju se s tridelnim projektom poklanjajo umetnosti Jožeta Ciuhe

9. maj 2018 ob 14:49

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Z odprtjem razstave del Jožeta Ciuhe začenjajo v Skopju večdelen poklon opusu tega slovenskega umetnika. Trenutno so na ogled risbe, grafike in slike iz Muzeja risbe Osten, z njihovo predstavitvijo pa so počastili letošnji dan Evrope.

Razstava v skopski Galeriji Osten je nastala v sodelovanju z veleposlaništvom Slovenije v Skopju in Predstavništvom EU-ja. Gre za prvi del projekta, ki ga v povezavo s slovenskim umetnikom načrtujejo letos. Projekt bo oktobra vključeval še promocijo publikacije o Ciuhovem delu v sklopu Bienala risbe Osten 2018 in predavanje kustosov iz Ljubljane o sodobni umetniški sceni v Sloveniji v navezavi na pomen umetnosti Jožeta Ciuhe.

Jože Ciuha se je rodil leta 1924 v Trbovljah. Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Diplomiral je leta 1950, študij pa je nadaljeval na specialki za zidno slikarstvo pri profesorju Slavku Pengovu in ga končal leta 1952. Na univerzi v Rangunu (Mjanmar) je med letoma 1959 in 1961 študiral budistično kulturo in filozofijo. Med letoma 1974 in 1978 je vodil seminar za svobodno slikarstvo na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu.

Ustvarjal je v različnih tehnikah; v akvarelu je delal predvsem v poletnih mesecih otoku Šipan, grafika je nastajala v Ljubljani in Benetkah, slike pa povsod in v vseh letnih časih. Ukvarjal se je še z risbo, ilustracijo, mozaikom in tapiserijo. Posvečal se je tudi poeziji in prozi in podpisal tri potopisne knjige.

Njegovo delo je bilo na ogled na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, njegove umetnine pa hranijo v najpomembnejših svetovnih umetnostnih ustanovah.

Dobitnik številnih nagrad

Prejel je številne nagrade, med drugim nagrado Prešernovega sklada leta 1967 in Jakopičevo nagrado leta 1981, za leposlovno knjigo za otroke je bil leta 1965 nagrajen z Levstikovo nagrado, leta 2014 pa je prejel nagrado za življenjsko delo na področju knjižne ilustracije. Konec leta 2013 so Muzeji in galerije mesta Ljubljane ob umetnikovi 90-letnici v Jakopičevi galeriji pripravili veliko retrospektivno razstavo njegovih del.

