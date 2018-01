V Sloveniji bo prvič zapel španski operni zvezdnik Placido Domingo

20. januar 2018 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Eden najbolj priznanih opernih pevcev španski tenorist Placido Domingo se bo drevi z izborom opernih arij, španskih zarzuel in crossover pesmi predstavil občinstvu v ljubljanskih Stožicah.

Šestinsedemdesetletni operni virtuoz in superzvezdnik Placido Domingo, ki so ga oklicali za kralja opere, v prvi polovici nastopa napoveduje izbor iz oper Giuseppeja Verdija in drugih skladateljev. Z mladima sopranistkama Micaelo Oeste in Camilo Titinger bo poustvaril duete iz Traviate in Trubadurja, za dodatek pa še osebni izbor opernih arij. Drugi del bo vključeval odlomke iz španskih zarzuel in latinske crossover pesmi ter za povrh, kot je zapisal, še kakšno presenečenje.

Eden najboljših in najvplivnejših opernih pevcev v zgodovini je že več kot 50 let gost vseh najpomembnejših opernih hiš po svetu. Je tudi dirigent in glasbeni direktor operne hiše v Los Angelesu. Njegov repertoar vključuje rekordnih 147 vlog, največ med tenoristi, in 3.900 nastopov. Posnel je več kot 100 oper, arij, kompilacij in duetov, ki so mu prinesle 12 grammyjev in dve nagradi emmy.

Posnel je tudi tri operetne filme, Carmen, La Traviato in Otella, ter leta 1990 s tenoristoma Josejem Carrerasom in Lucianom Pavarottijem zasnoval projekt Trije tenorji, s katerim je nastopil pred milijoni ljubiteljev opere. Kot baritonist se je v glavni vlogi preizkusil leta 2009 v operi Simon Boccanegra v Berlinu. Od takrat je nastopil v več baritonskih vlogah Verdijevih del.

Spremljali ga bodo radijski simfoniki pod vodstvom Eugena Kohna, gostje bodo sopranistke Micaela Oeste, Camila Titinger in Sabina Cvilak.

G. K.