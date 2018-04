Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! 58-letni Jo Nesbo je zaslovel s kriminalnimi romani, v središču katerih je detektiv Harry Hole - ti so dosegli uspeh tako na Norveškem kot drugje po svetu, navdušili so kritike, knjigarnarje in bralce. Foto: EPA Sorodne novice Od skandinavske kriminalke do psihoanalize boema: kaj bomo brali jeseni? Dodaj v

V Slovenijo prihaja Jo Nesbo - avtor kriminalk o enem najboljših detektivov in hkrati najslabših javnih uslužbencev

Dvodnevni obisk se bo začel v petek, 11. maja

30. april 2018 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Norveški pisec kriminalk Jo Nesbo se bo 11. maja v sklopu svetovne turneje in ob izidu romana Macbeth ustavil tudi v Sloveniji. S privrženci skandinavske kriminalke se bo srečal v CD in na Škrabčevi domačiji.

Dvodnevni obisk se bo v petek, 11. maja, začel z novinarsko konferenco v knjigarni Konzorcij v Ljubljani. Ob 19. uri se bo ustavil na Škrabčevi domačiji v Hrovači pri Ribnici.

Z njim se bo pogovarjal Tadej Golob

Naslednji dan pa se bo ob 19. uri v Cankarjevem domu (CD) v Ljubljani z njim pogovarjal avtor največje slovenske uspešnice med kriminalkami - Tadej Golob. V CD bo Nesbo tudi podpisoval knjige, so sporočili iz založbe Didakta.

V Sloveniji se bo ustavil ob izidu romana Macbeth, priredbe Shakespearove istoimenske tragedije. Zgodba spremlja inšpektorja Macbetha, ki mora s svojo ekipo počistiti razdejanje, ko se racija med preprodajalci droge sprevrže v krvav pokol. Njegov uspeh je nagrajen in na lepem ima vse: moč, denar, spoštovanje. A Macbeth, ki ga preganjajo prividi in paranoja, se začne sesuvati.

Njegove knjige so prevedene v 40 jezikov

58-letni Jo Nesbo je bil že poklicni igralec nogometa, borzni posrednik, novinar, rock glasbenik, taksist in kuhar. Nato pa je zaslovel s kriminalnimi romani, v središču katerih je detektiv Harry Hole - ti so dosegli uspeh tako na Norveškem kot drugje po svetu, navdušili so kritike, knjigarnarje in bralce. V tej zbirki so Taščica, Brezskrbno, Pentagram, Odrešenik, Snežak, Leopard, Fantom, Policija, Netopir, Ščurki in Žeja. Njegove knjige so prevedene v 40 jezikov, pogosto so nagrajene in redno jih lahko najdemo na lestvicah najbolje prodajanih knjig. Prodali so že več kot 20 milijonov izvodov njegovih romanov.

Taščica je bila leta 2000 ob izidu razglašena za najboljši norveški kriminalni roman vseh časov, Snežak pa je prejel nagrado za roman leta 2007. Roman Snežak je služil tudi kot literarna predloga za istoimenski triler v režiji Tomasa Alfredsona. V Harryja Hola se je prelevil Michael Fassbender, ki je poskušal priti na sled domnevnemu serijskemu morilcu.

Pristen antijunak nemogočega značaja

Pri založbi Didakta so zapisali, da razlog za avtorjev mednarodni uspeh vsaj deloma tiči v izvirnosti in skrajni realističnosti glavnega junaka, detektiva Harryja Hola. "Harry je že po izidu prve knjige postal kulten lik, pristen antijunak nemogočega značaja, a hkrati tako simpatičen," so poudarili in dodali, da je eden najboljših detektivov, a kot dolgoletni alkoholik in nasprotnik vsakršne avtoritete hkrati tudi najslabši javni uslužbenec.

N. Š.