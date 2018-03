Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Roman Lišček na skoraj 900 straneh v prevodu Uroša Kalčiča spremlja preobratov polno zgodbo Theodorja Deckerja, ki mu pri 13 letih med terorističnim napadom na newyorški Metropolitanski muzej umre ljubljena mati. Knjiga je leta 2014 prejela Pulitzerjevo nagrado, Amazon pa jo je izbral za knjigo leta 2013. Foto: Cankarjeva založba Davorin Lenko med značilnostmi svojega drugega romana omenja linearnost zgodbe in odmik od postmodernizma, roman pa je bližje posebnemu, poetičnemu realizmu. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Bleda svoboda je zbirka 14 Frelihovih razširjenih objavljenih in nekaj neobjavljenih esejev o slovenski in svetovni sodobni literaturi, v katerih se loteva raznovrstnih tem. Foto: Cankarjeva založba Kot pravi pesnica Lidija Dimkovska, je v zbirki Črno na belem v primerjavi s prejšnjimi knjigami ustvarila pesniški svet, ki je popolnoma realističen. Foto: Cankarjeva založba Sorodne novice Ekranizacija s pulitzerjem nagrajenega romana The Goldfinch Pulitzerjeva nagrada opevanemu romanu The Goldfinch Dodaj v

V slovenščini izšla uspešnica Lišček Donne Tartt, na policah tudi nov roman Davorina Lenka

Cankarjeva založba je predstavila novosti

1. marec 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z novimi izdajami Cankarjeve založbe je slovenski prevod končno dočakal tudi s Pulitzerjem nagrajeni roman Donne Tartt Lišček. Poleg knjižne uspešnice ameriške pisateljice so v založbi med novostmi predstavili še roman Davorina Lenka Bela pritlikavka, zbirko esejev Jasmina B. Freliha, pesniško zbirko Lidije Dimkovske Črno na belem ter nove pesmi Seganje Denisa Škofiča in Uroša Zupana S prsti premikamo topel zrak.

Skoraj 900 strani obsežno romaneskno delo Lišček (The Goldfinch), za katerega je Donna Tartt leta 2014 prejela Pulitzerjevo nagrado za leposlovje, je poslovenil Uroš Kalčič. Zgodba pripoveduje o Theodorju Deckerju, ki pri 13 letih preživi teroristični napad na newyorški Metropolitanski muzej, v njem pa za vedno izgubi svojo mater. Ko se fant opoteka skozi ruševine, se oprime znamenite slike Lišček Carla Fabritiusa iz leta 1654 (reproducirane na naslovnici dela), ki nato postane njegova edina oporna točka v življenju.

Pisanje Donne Tartt, ki jo je časopis Times leta 2014 uvrstil na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu, so slovenski bralci že imeli priložnost spoznati. Pri Cankarjevi založbi je prav tako v Kalčičevem prevodu leta 2016 izšel roman Skrivna zgodovina (1992), na slovenski prevod pa čaka še njeno delo The Little Friend (2002). "Če bodo bralci pridno brali in kupovali Liščka, bomo razmislili tudi o prevodu tretjega romana," je na današnji predstavitvi v knjigarni Konzorcij povedal urednik Aljoša Harlamov.

Nov roman dobitnika kresnika Davorina Lenka

Na knjižne police je prišel tudi Lenkov drugi roman Bela pritlikavka, o katerem Harlamov pravi, da vsebuje nenavadno in privlačno zgodbo s trdnim epskim jedrom. Maria ubeži v louisiansko močvirje, kjer trči v Louisa, ki odmaknjen od družbe kuha kristalni metamfetamin. Kot piše na platnicah knjige, gre za dialoško pripoved, ki pod visoko napetostjo prevprašuje božanskost ljubezni.

Pisatelj, ki je pred dvema letoma z romanesknim prvencem Telesa v temi osvojil kresnika, je med značilnostmi drugega romana poudaril linearnost zgodbe in odmik od postmodernizma. "Pri Telesih v temi je postmodernistična estetika delovala kot varnostna mreža, na kar se lahko vedno znova sklicuješ. Ta pa je bližje zelo posebnemu, tudi poetičnemu realizmu," je dejal. Tudi na to je poleg naslova romana precej ponosen.

Popolnoma realističen pesniški svet Lidije Dimkovske

Lidija Dimkovska, makedonska pesnica, ki od leta 2001 živi v Ljubljani, o svoji zbirki Črno na belem (prevedel jo je Aleš Mustar) pravi, da v njej razgalja svoja stališča, ne čustva, do politike, sveta in sedanjega časa. "Pod to knjigo se podpišem z vsem svojim bitjem," je poudarila in dodala, da je v primerjavi s prejšnjimi knjigami tokrat ustvarila pesniški svet, ki je popolnoma realističen.

Frelih o smislu bivanja in neizbiri kot estetskem načelu

Zbirka Bleda svoboda obsega 14 Frelihovih razširjenih objavljenih in nekaj neobjavljenih esejev o slovenski in svetovni sodobni literaturi, v katerih se loteva raznovrstnih tem. Od vprašanj poetike, možnosti realizma, postpostmodernizma do problematike "velikega romana" in drznega poskusa zarisa estetske šole na Slovenskem. Sprašuje se o neizbiri kot estetskem načelu, o razliki med kulturnikom in umetnikom in o smislu bivanja.

Škofičevo iskanje svežih načinov pesniškega izraza

Druga pesniška zbirka Seganje mladega pesnika iz Prekmurja Škofiča gradi na širokem pomenskem obsegu besede seganje. Predvsem na njenem manj znanem pomenu, ki označuje ribolovno tehniko, pri kateri ribič tipa za ribami in jih lovi le s svojimi golimi rokami. Podobno kot ribič tudi Škofič tipa za svežimi, celo skrajnimi načini pesniškega izraza in možnostmi jezika.

Nenehno pisanje ene in iste pesmi

Zupanova nova pesniška zbirka S prsti premikamo topel zrak premišljeno pripoveduje o svetu, v katerem živimo. Gre za pesmi, ki simulirajo klasično formo in se s tem bližajo glasbi, a hkrati delajo tudi prekrške, saj je rima v njih vedno naključna in se trudi biti neopazna. Pesniku, ki je objavil že vrsto zbirk, se njihovih sporočil ne zdi smiselno analizirati. Kot je poudaril, se prišteva med tiste, ki ves čas pišejo le eno in isto pesem.

M. K.