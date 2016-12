Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 13 glasov Ocenite to novico! Stropna poslikava kapele velja za najveličastnejše delo posameznika v zgodovini zahodne umetnosti. Foto: BoBo Vsaka od treh ročno vezanih in oštevilčenih knjig vsebuje 254 barvnih strani. Več kot 40 odstotkov slik je v naravni velikosti, med njimi je več tristranskih prilog. Foto: BoBo Posnetki so bili narejeni s posebno lasersko tehniko, programsko opremo in brezžično vodenim fotoaparatom, nadzornimi kamerami, najnaprednejšo panoramsko glavo za združevanje fotografij ter osvetljavo z LED-lučmi. Foto: BoBo VIDEO Bibliofilska izdaja Sikst... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V slovenščini samo 50 izvodov Sikstinske kapele, prestižne knjige za 13 tisočakov

Z nakupom pomagate ohranjati Sikstinsko kapelo

21. december 2016 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Če ste še vedno na lovu za (dragimi) darili, pomislite na bibliofilsko izdajo Sikstinske kapele, skupni projekt založb Edizioni musei Vaticani, Scripta Maneant in Mladinske knjige. Prestižna izdaja v treh knjigah, ki predstavi znamenite poslikave v Vatikanu, je izšla v nakladi 1.999 izvodov za ves svet. Cena knjig je 13.000 evrov.

Po besedah urednika Tineta Logarja je prestižna izdaja plod letošnje ekskluzivne fotografske kampanje, katere cilj je zavarovanje Sikstinske kapele. Vsak kupec bo namreč z nakupom prispeval k varovanju te neprecenljive kulturne dediščine človeštva.

Ob nakupu knjige boste zato prejeli tudi tabulo gratulatorio - častno listino plemenitih in zaslužnih varuhov kulturne dediščine.

Zgodovinski projekt dokumentacije

Za fotografiranje, ki je potekalo prvič po restavriranju fresk med letoma 1977 in 1999, so po Logarjevih besedah uporabili najsodobnejšo vrhunsko digitalno tehnologijo. Fotografirali so mesec dni ponoči, od tri do pet metrov visoko od tal, saj je čez dan kapela odprta za obiskovalce. Za pridobitev dovoljenja za fotografiranje ob zagotovitvi vseh varnostnih in drugih pogojev so se izvajalci kampanje z Vatikanom dogovarjali štiri leta.

Detajli, ki jih tudi v živo ne boste videli

Fotografije po Logarjevih besedah prikažejo tudi oddaljene podobe, ki jih sicer ob obisku kapele ni mogoče videti. Kot je še povedal, bi lahko po njih ob morebitnih naravnih nesrečah tudi do potankosti obnovili oziroma rekonstruirali freske.

Več kot pol slovenskih izvodov že prodanih

Naklada knjige je, kot je poudaril, omejena, možnosti dotisa ali ponatisa ni. Prav tako je Vatikan omejil število izvodov za posamezne države. Mladinska knjiga je bila po njegovih besedah med prvimi, ki se je vključila v projekt. V slovenskem jeziku je tako izšlo 50 oštevilčenih izvodov, v katerih ob slovenskem teče besedilo v angleškem jeziku. Dobra polovica je že našla kupca. Avtor besedila je Antonio Paolucci, še do konca leta direktor Vatikanskih muzejev in eden največjih strokovnjakov za italijansko renesanso.

Vsaka od treh ročno vezanih knjig vsebuje 254 barvnih strani z merami 43,5 x 61 centimetrov. Več kot 40 odstotkov vseh slik je v naravni velikosti, med njimi je več tristranskih prilog. Prva knjiga predstavi Poslednjo sodbo, druga strop in tretja freske iz 15. stoletja na stenah kapele.

V Sikstinski kapeli, ki je del Apostolske palače in ki jo je dal zgraditi papež Sikst IV., je po besedah prevajalke Irene Trenc Frelih prikazano celotno življenje Rimskokatoliške cerkve. Freske na stenah kapele, ki so nastale med letoma 1481 in 1483, prikazujejo prizore iz Mojzesovega in Jezusovega življenja. Naslikali so jih Botticelli ter drugi vidni florentinski in umbrijski umetniki na povabilo papeža Siksta IV. Strop krasijo znamenito Michelangelovo Stvarjenje sveta in drugi prizori, oltarno steno pa njegova Poslednja sodba.

Umetnik, ki se je videl predvsem kot kiparja, sprejme monumentalno slikarsko naročilo

Po besedah strokovnjaka za renesančno kulturo Igorja Škamperleta poslikave v Sikstinski kapeli prikazujejo odrešenjsko zgodovino človeštva. Poslikavo stropa je Michelangelu naročil papež Julij II. Michelangelo, ki je bil posebna figura z močnim značajem, je celoten strop - 520 kvadratnih metrov površine - poslikal sam med letoma 1508 in 1512. Večino časa je slikal v skoraj nemogočih pogojih, več kot 20 metrov nad tlemi ter 1,5 metra pod stropom, slikal je tudi 18 ur dnevno.

Poslednjo sodbo je Michelangelu naročil papež Pavel III., nastajala je od leta 1534 do leta 1541. Tudi tu je umetnik ves čas delal sam. Na 180 kvadratnih metrih površine je naslikal več kot 300 likov. Na odrti koži, ki jo v rokah drži sv. Jernej, je naslikal tudi svoj avtoportret.

