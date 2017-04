V Slovenski filharmoniji izglasovali Marino Kopše in Katarino Lenarčič

Prve volitve razveljavljene

18. april 2017 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na ponovljenih volitvah so zaposleni v Slovenski filharmoniji za predstavnici v svetu javnega zavoda izglasovali Marino Kopše in Katarino Lenarčič.

Na volitvah je sodelovalo 135 od 148 volilnih upravičencev, ki so izbirali med štirimi kandidati, poleg izbranih sta kandidirala še tolkalec Franci Krevh in flavtist Matej Grahek.

Največ glasov je prejela violinistka Marina Kopše, tudi predsednica stavkovnega odbora SF-ja, ki ji je že na prvih volitvah pripadlo mesto v svetu zavoda. Poleg nje so zaposleni v filharmoniji za svojo predstavnico izglasovali še članico zbora SF-ja, sopranistko Katarino Lenarčič, je mogoče razbrati iz sporočila volilne komisije.

Volitve so ponovili, potem ko je volilna komisija pretekli teden razveljavila volitve, izvedene 10. aprila. To se je zgodilo, ker so bili kandidati na glasovnicah navedeni v nepravilnem vrstnem redu ter zaradi nepravilnih napotkov volilne komisije na glasovnicah in napačnih ustnih napotkov, kako voliti. Posledično je bilo veliko glasovnic neveljavnih.

Prvih volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda SF-ja se je 10. aprila udeležilo 132 volilnih upravičencev. Največ glasov je prejel tolkalec Franci Krevh, mesto v svetu pa je pripadlo tudi dozdajšnji članici tega organa Marini Kopše. Za mesti v svetu sta se potegovala še članica zbora SF-ja, sopranistka Katarina Lenarčič in flavtist Matej Grahek.

Zaradi širitve članstva v svetu

Novi svet SF-ja se mora konstituirati zaradi sprememb ustanovitvenega akta SF-ja, s katerim je vlada razširila članstvo v svetu s petih na šest članov tako, da bodo v njem štirje predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih. Vlada je akt spremenila po stavki zaposlenih v orkestru SF-ja, ki je bila uperjena proti direktorju Damjanu Damjanoviču in šefu dirigentu Urošu Lajovcu. Oba sta odhod s položajev odklonila.

M. K.