V Slovenski kinoteki se ves teden poklanjajo Juretu Breceljniku

Poklon avtorju, zapisanemu fotografiji in filmu

6. februar 2018 ob 14:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vsak lahko v nečem najde svoj smisel življenja," je pred leti dejal Jure Breceljnik o glavnem sporočilu svojega filma Divji.

V Slovenski kinoteki se v sodelovanju s produkcijsko hišo Film IT vse do nedelje poklanjajo fotografu, režiserju, scenaristu, snemalcu in producentu Juretu Breceljniku, ki se je poslovil leta 2015 v 42. letu starosti.

To bo prva retrospektiva njegovih filmov, skoznjo pa bo občinstvo spoznalo ponavljajoče se téme v avtorjevem življenju in delu ter njegovo popolno posvečenost iskanju osupljivih podob, ljudi, podvrženih ekstremnim razmeram, ter divji in neukročeni naravi, so zapisali v Kinoteki.

Od fotografije h gibljivim podobam

Jure Breceljnik (1974) se že kot srednješolec predal fotografiji in se po končani Srednji šolo za oblikovanje in fotografijo vpisal na Praško akademijo za film in fotografijo (FAMU), tudi tam na smer fotografiranje. Kot svobodni fotograf je bil dejaven tako v umetniški kot komercialni fotografiji, tudi modni (Cosmopolitan, LA modeli, Baloon, Mura, Lisca …). Svoje delo je predstavil na več kot sto razstavah doma in na tujem. Njegove fotografije so med drugimi predstavili v Musée de l'Elysée v Lozani. Leta 1998 je prejel Emzinovo nagrado za fotografa leta.

Od leta 2007 se je intenzivneje posvečal režiji in začel snemati svoj prvi dokumentarni film. Že s filmom Magnezij in čokolada, v katerem je sledil podvigom športne plezalke Natalije Gros, se je uveljavil v svetu gibljivih podob filmskimi ustvarjalci. Zelo plodno je bilo zanj leto 2010, ko je posnel tri dokumentarne filme, in sicer Novo dimenzijo, Ratrakistov dnevnik in Črno-bela nebesa.

Slovenska kinoteka Poklon Juretu Breceljniku

6. 2. ob 20.00: Divji

7. 2. ob 19.00: Snežna klinika, Navpični tango, Rambo air, Magnezij in čokolada

8. 2. ob 20.00: Ratrakistov dnevnik, Ko črte govorijo

9. 2. ob 19.00: Črno bela nebesa, Terra Magica

11. 2. ob 19.00: Nova dimenzija, Prečkanje Islandije



Leto 2012 je prineslo njegov prvi celovečerni dokumentarni film Divji, ki govori o francoskem hendikepiranem plezalcu Philippu Ribieru. Med tem pa je Breceljnik posnel in produciral tudi dokumentarce Nova dimenzija (2011), Črno-bela nebesa (2010), za Televizijo Slovenija pa Ratrakistov dnevnik (2010) in Ko črte govorijo (2011). Tik pred smrtjo je dokončal dokumentarni portret briških vinarjev Terra Magica (2015). V zadnji fazi montaže je bilo tudi njegovo predzadnje delo Prečkanje Islandije (2016), ki je tako kakor Terra Magica premierno projekcijo dočakalo posthumno.

Kmalu premiera Zadnjih ledenih lovcev

Ta priznani in vsestranski avtor pa ni dokončal svojih največjih sanj, celovečernega dokumentarnega filma Zadnji ledeni lovci. Gre za zgodbo inuitskih lovcev iz vzhodne Grenlandije, kamor se je želel vrniti po snemanju leta 2014. Zato pa je filmska ekipa njegove produkcijske hiše Film IT uspešno dokončala delo lanskega maja. Dokumentarec je posvečen Juretovi hčerki Eli Breceljnik in tudi Juretu Breceljniku, v še zadnji spomin na njegovo neustavljivo strast in ljubezen do fotografije in gibljivih slik, so zapisali organizatorji.

Premierna projekcija Zadnjih ledenih lovcev bo 14. februarja v Kinodvoru, od koder bo potoval v kinematografe po Sloveniji.

Terra Magica / documentary movie_Teaser from FilmIT on Vimeo.

P. G.