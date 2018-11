V središču CoFestivala letos hrvaški BADco. in ameriška koreorgafka Lucindi Childs

23. november 2018 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S predstavama Opus grškega koreografa Christosa Papadopoulosa in Koreoerotikon, ki jo podpisujejo Marko Milić, Ana Dubljević in Darja Janošević, se danes v ljubljanskem Kinu Šiška začenja največji festival sodobnega plesa v Sloveniji CoFestival.

Papadopoulosov uvodni kvartet Opus po napovedih organizatorjev prinaša tako intelektualni kakor tudi čisti estetski užitek. V Koreoerotikonu, drugi predstavi, ki bo zaznamovala nocojšnje odprtje, se priznani srbski plesalec in koreograf Marko Milić s plesalko Ano Dubljević in glasbenico Darjo Janošević ukvarja s konstrukti erotičnih plesnih teles v popularni kulturi in antičnih plesnih obrazcih. Milić na festivalu gostuje tudi s poetičnim koreografskim stripom Lumi, v katerem se ukvarja s fenomenom spletnega zmenkarstva.

Festival posebno pozornost letos namenja hrvaškemu kolektivu BADco. in ameriški koreografki in plesalki Lucindi Childs. BADco. velja za najprepoznavnejši in mednarodno najmočneje uveljavljen umetniški kolektiv s področja scenskih umetnosti, ki je v regiji nastal v postjugoslovanskem obdobju in je sicer stari znanec slovenskih odrov. Na CoFestivalu bo poleg predstave Spore na ogled tudi instalacija Časovne bombe, zadnji dan festivala pa bo njihovemu delu posvečen diskurzivni forum v prostorih Aksiome. Na zagrebški izdaji CoFestivala je kolektiv pretekli teden uprizoril predstavi Izkop in Poprave ritma.

Delu Lucinde Childs se posvečajo ravno v času, ko v newyorškem Muzeju sodobne umetnosti poteka retrospektivna razstava, posvečena legendarnemu kolektivu Judson Dance Theatre, v katerem je začela svojo plesno pot. Posvečeno ji bo sobotno predavanje v preddverju Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki mu bo na odru pod zvezdami sledil večer njenih koreografij z naslovom Zgodnja dela. Ponovitev večera bo v nedeljo.

Od ljubezenskih vzgibov človeških ravnanj do razvoja robota

Festival prinaša tudi premieri dveh slovenskih predstav. Mala Kline se v najnovejši predstavi Song, ki bo premiero dočakala v torek v Španskih borcih, ukvarja z ljubezenskimi vzgibi človeških ravnanj, Dejan Srhoj pa kompleksen proces tehnološkega razvoja robota, v katerem je kot koreograf sodeloval na Švedskem, predstavlja v mehatronični koreografiji Robot Nao, ki si jo bo mogoče prvič ogledati že danes, ponovitve pa bodo na sporedu vse do srede.

V Ljubljano se na povabilo organizatorjev vrača tudi znameniti libanonski scenski in vizualni umetnik Rabih Mroue, ki prihaja z mednarodno zasedbo Dance On Ensemble in predstavo Slon. Z uprizoritvijo Odkruški se bo predstavila nemška koreografinja in vizualna umetnica Anna Konjetzky, nemška plesalka, koreografinja in pedagoginja Gisella Müller s predstavo Spet jaz, portugalski koreograf in plesalec Rui Horta pa s solom Osa, je navedeno na spletni strani festivala.

O ženskem antifašističnem boju v drugi svetovni vojni

Prihodnji četrtek se bo v Slovenskem mladinskem gledališču festival sklenil s prvo postavitvijo koreografsko-kinematografske instalacije Narodna sprava: Krajine svobode srbskih umetnic Ane Vujanović in Marte Popivoda. V njej se avtorici s koreografskimi elementi lotevata vidikov ženskega antifašističnega boja med drugo svetovno vojno na območju nekdanje Jugoslavije.

Festival sicer ostaja stičišče umetniške in produkcijske moči Kina Šiška in Nomad Dance Akademije ter sodelovanja s partnerji doma in na tujem.

