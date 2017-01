Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Katera vlada mu je do zdaj ponudila največ materiala, kateri politik ga še posebej navdihuje? To lahko Lavriča v sredo vprašate sami. Foto: Borut Krajnc / Mladina Sorodne novice Prešernova nagrajenca sta Metka Krašovec in Aleš Berger Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V sredo bo na vaša vprašanja odgovarjal Tomaž Lavrič

Vabljeni v MMC-jevo klepetalnico

23. januar 2017 ob 14:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tomaž Lavrič ni samo eden izmed najbolj prepoznanih slovenskih striparjev na sceni, pač pa tudi eden izmed letošnjih dobitnikov nagrade Prešernovega sklada. O idejah za Diarejo, izjavah desetletja, nagradah in ciljih za prihodnost ga lahko v sredo povprašate v MMC-jevi klepetalnici.

V sredo točno opoldne bo gost MMC-jeve klepetalnice "Da Vinci slovenske grafične literature", "najmočnejša blagovna znamka Mladine", ustvarjalec Diareje - in letošnji nagrajenec Prešernovega sklada, Tomaž Lavrič.

V Lavričevem ustvarjanju po presoji upravnega odbora sklada v zadnjih dveh letih še posebej izstopajo njegova stripa Lomm in Tolpa mladega Ješue ter razstavi v Cankarjevem domu in Pritličju. Risar stripov in karikaturist Iztok Sitar je v utemeljitvi nagrade opomnil, da je Lavrič izjemen risar, ki se ponaša z odličnim poznavanjem človeške anatomije in pretanjenim čutom za plastično ponazoritev človeškega telesa. To je po njegovih besedah posebej razvidno v stripu Lomm. Po Sitarjevi presoji Lavričevo delo po vsebinski in likovni plati spada v sam vrh slovenskega stripa.

"Nisem deloholik, sem strasten nedeloholik. To, kar počnem, ni delo, je užitek," je o svojem poklicu pred leti izjavil Lavrič, ki medijskemu izpostavljanju in intervjujem ni pretirano naklonjen. Zato napnite možgane in izkoristite priložnost, da iz prve roke izveste vse, kar vas je o njegovih stripih kdaj zanimalo.

A. J.