V Tate Modernu razstava, ki povezuje slovenske ustvarjalce in begunce

Platforma bo delovala med 21. in 27. majem v organizaciji Counterpoints Artsa

8. maj 2018 ob 20:34

London - MMC RTV SLO, STA

V londonski galeriji Tate Modern se bo kot eden redkih tujih gostov platforme Who are we? predstavilo Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera s projektom Dnevna soba - prostor ustvarjalnih srečanj med begunci in lokalnimi ustvarjalci.

Konceptualno izpopolnjeni prenos razstave izdelkov

Pri projektu gre za konceptualno izpopolnjeni prenos razstave izdelkov, ki so jih begunci izdelali s slovenskimi umetniki in oblikovalci v letu 2017. Oktobra istega leta je bila razstava predstavljena kot spremljajoči dogodek v kontekstu bienala industrijskega oblikovanja BIO 25, so sporočili iz omenjenega društva. Nekaj fotografij z razstave si lahko ogledate spodaj.

Med sodelujočimi ustvarjalci so Samira Kentrić, Dragica Čadež, Martina Obid, Elena Fajt, Marija Jenko, študentje oblikovanja tekstilij in oblačil na naravoslovnotehniški fakulteti in društvo Prostor Vmes skupaj s Palmasom Ngenom, Erfanom Mohsenijem, Amjadom Al Achkarjem, Moutazem Baro, Rojin Mohammad in drugimi.

Osrednje vprašanje je: "Kdo s(m)o?"

Who Are We? je brezplačen šestdnevni dogodek, na kateri se udeleženci s področja sodobne umetnosti, filma, fotografije, oblikovanja, arhitekture, govorjene in pisane besede ter žive umetnosti sprašujejo, kdo s(m)o. Skozi umetnost preizprašujejo identiteto, pripadnost, priseljevanje in državljanstvo. Raziskujejo ekološka vprašanja ter transformativno moč umetnosti in popkulture.

Za projektom poleg Counterpoints Artsa stojijo še Loughborough University, The Open University in Stance Podcast.

N. Š.