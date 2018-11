V Trstu bodo bdeli v noč s Cankarjem

Cankarjev filmski maraton: dva letošnja filma o velikem literatu

29. november 2018 ob 17:09

Trst - MMC RTV SLO, STA

Trst bo od danes do 4. decembra v znamenju Ivana Cankarja. V Kulturnem domu, v katerem domuje Slovensko stalno gledališče, bodo nocoj prikazali nova filma o književniku, dokumentarno-igrani film Cankar in dokumentarni film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja – Ivan Cankar. Prihodnji teden sledi sprehod po Cankarjevem delavskem Trstu.

Film Cankar scenarista in režiserja Amirja Muratovića in film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja – Ivan Cankar v režiji Dušana Moravca v letu, ko mineva sto let od Cankarjeve smrti, osvetljujeta življenje in delo tega velikega književnika. Prvi film bo na sporedu ob 19.00, drugi ob 21.15, projekciji bo pospremil pogovor z ustvarjalci.

Cankarjev filmski maraton spada v niz Cankarjevo leto v Trstu, ki ga koordinira Slovenska kulturno-gospodarska zveza. V Kulturnem domu bo ob tem delovala priložnostna Cankarjeva stojnica, na kateri bo Tržaško knjižno središče ponujalo izbor njegovih del.

V Slovenskem stalnem gledališču so napovedali, da se bo prihodnji teden, 4. decembra, mogoče sprehoditi po Cankarjevem delavskem Trstu ter prisluhniti predavanju Ivan Cankar in slovenska kultura nekoč in danes.

Sprehod po Cankarjevi poti, ki ga bo vodila Marta Ivašič, se bo začel ob 16. uri pred stavbo Primorskega dnevnika. Na vsaki od postaj bodo študentje obeh oddelkov tržaške univerze v sklopu projekta Slovenski dnevi slovenske literature prebrali pesmi in odlomke iz Cankarjevih del, ki so jih prevedli v italijanščino in so v 22 jezikih zbrani v Antologiji literature Ivana Cankarja.

Pot bo udeležence vodila do Kulturnega doma, kjer se bo ob 18.00 začel drugi del prireditve z omenjenim predavanjem Vesne Mikolič ter predstavitvijo ponatisa Cankarjevega dela Novo življenje, ki je pred 110 leti izšlo pri Slovenski matici.

A. J.