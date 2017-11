V Zagrebu mednarodna premiera dokumentarca o pionirki filmske vzgoje pri nas

Dokumentarni film Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić

23. november 2017 ob 08:53

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

"Moje stališče filmske vzgoje je, da gledalec naredi film. Ne režiser. Režiser da samo osnovo, gradivo. Gledalec pa naredi film," pravi filmska pedagoginja in publicistka Mirjana Borčić.

Dokumentarni film o tej pionirki filmske vzgoje, v katerega je režiserka Maja Weiss vpletla njenih 70 let spominov, izkušenj in spoznanj ter v katerem beseda teče tudi o začetkih filmske vzgoje in gibanja za filmsko kulturo na naših tleh, bo prvič prikazan zunaj Slovenije. Film Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić potuje namreč v zagrebški art kino Grič, kjer je projekcija napovedana za nocoj ob 19. uri.

Njen prvi filmski krožek prav v Zagrebu

Borčićeva je filmskovzgojno pot začela sredi preteklega stoletja, ko je ob delu na zagrebški osnovni šoli organizirala svoj prvi filmski krožek. Ob vrnitvi v Ljubljano je postala članica gibanja za filmsko kulturo, ki ga je pod vodstvom Vitka Muska usmerjal sosvet za film pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije. Filmska vzgoja je kmalu postala osrednji del njenega profesionalnega dela.

Tudi bogato uredniško delo ...

Delovala je kot urednica filmskovzgojnih publikacij Prosvetnega servisa, kot vodja oddelka za filmsko vzgojo Pionirskega doma v Ljubljani in kot urednica za film pri založbi Dopisne delavske univerze Univerzum, so leta 2015 zapisali pri reviji Ekran, ki je Mirjani Borčić podelila priznanje za življenjsko delo.

... in bogata bera nagrad

Obenem velja za eno najdejavnejših in najbolj vsestranskih filmskih delavk. Za svoje delo je leta 2007 prejela Badjurovo nagrado, bronasto plaketo JSKD (1999) ter plaketo (2001) in nagrado (2013) mesta Ljubljane. Podpisuje se pod več učbenikov in priročnikov, leta 2014 pa je Kinodvor objavil njeno knjigo Odstiranje pogleda: spomini, izkušnje, spoznanja, v kateri je na oseben način spregovorila o smislu in namenu filmske vzgoje, različnih pristopih, ciljih in metodah.

Projekciji v Zagrebu bo sledil pogovor režiserke in scenaristke filma Maje Weiss z Mirjano Borčić. Znano izjavo Borčićeve, ki smo jo navedli v uvodu, pa so izpostavili tudi hrvaški organizatorji ob vabilu na današnjo mednarodno premiero dokumentarca.

Dokumentarni film Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić, ki je nastal tudi v koprodukciji RTV Slovenija, si lahko pogledate spodaj.

P. G.