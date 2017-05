Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pianistki so podelili nagrado Neven, ki je bila utemeljena leta 2013 kot priznanje za največje umetniške prispevke festivalu. Foto: Cankarjev dom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Zagrebu nagradili Dubravko Tomšič Srebotnjak

70 let, odkar se je prvič predstavila v Hrvaškem glasbenem zavodu

9. maj 2017 ob 15:01

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Mednarodno priznana pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak je z nastopom na Festivalu komorne glasbe sv. Marka v Zagrebu proslavila 70-letnico svojega prvega nastopa v hrvaški prestolnici. Ob tej priložnosti so ji podelili nagrado Neven.

Ko je leta 1947 prvič nastopila v dvorani Hrvaškega glasbenega zavoda, ji je bilo komaj sedem let. Tedaj se je predstavila s kompozicijami Bacha, Beethovna, Mozarta, Škerjanca, Lipovška, Kozine in Šivica.

Slovenska virtuozinja je nastopila na sklepnem večeru letošnjega Festivala sv. Marka ob spremljavi komornega orkestra zagrebške filharmonije, ki ga je vodil dirigent maestro Vladimir Kranjčević. Izvedla je Koncert za klavir in orkester št. 26 v D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta ter Andante spianato in veliko polonezo op. 22 Frederica Chopina.

Ob tej priložnosti so ji izročili nagrado Neven, ki jo od leta 2013 podeljujejo največjim umetniškim prispevkom na festivalu. Nagrada nosi ime po pokojnem ravnatelju festivala in znanem hrvaškem baritonistu Nevenu Valentu.

19. festival je potekal med 25. aprilom in 8. majem, nastopili pa so številni vrstni komorni glasbeniki, kot sta madžarski oboist Zoltan Hornyanszky in francoski organist Thomas Ospital.

Dubravka Tomšič Srebotnjak, ena najuspešnejših koncertnih pianistk na svetu, se je rodila leta 1940 V Dubrovniku. V svoji sedem desetletij trajajoči karieri je na več kot 4.000 nastopih navduševala občinstvo v največjih dvoranah in glasbenih središčih vseh celin. Njen repertoar zajema najpomembnejšo klavirsko literaturo različnih slogovnih obdobij.

M. K.