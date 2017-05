V zaustavljenem času podob Metke Krašovec

Potovanje: Risbe in slike 1968 - 2016

10. maj 2017 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V prihodnjih dneh bo vstop v Bežigrajsko galerijo 2 v Ljubljani obiskovalcu upočasnil korak in ga prestavil v čutne sfere estetskih podob Metke Krašovec. Razstava del letošnje dobitnice nagrade Prešernovega sklada popelje po skoraj petdesetih letih slikarkinega ustvarjanja.

Pregledna razstava, ki jo bodo odprli danes in bo na ogled do 30. junija, nosi naslov Potovanje: Risbe in slike 1968 - 2016. Izhaja iz pomena, ki so ga potovanja imela v velikem delu umetničinega življenja, saj je zaradi očetove diplomatske službe že v otroštvu veliko potovala, bivala na različnih koncih sveta in se oplajala v različnih okoljih. Že kar nekaj let zdaj živi v Ljubljani, a še danes pravi, da doma ne povezuje s krajem, ampak s prijatelji.



New York, Beograd, Mehika, Ohio in London je le nekaj krajev oziroma držav, ki so zaznamovala njeno življenjsko, a tudi umetniško pot. Tam videne barvno nasičene impresije so vplivale na izoblikovanje umetniškega izraža, osebnostno pa na njeno samohodniško držo.

Kot je ob razstavi zapisal kustos Miloš Bašin, Metka Krašovec v svojih umetninah ustvarja nove likovne svetove iz svojih mnogih potovanj, ki so miselno in vizualno brezkončna. "Upodobitve iz njenih trenutnih videnj v času ustvarjanja ohranjajo njeno željo po vsem lepem in hkrati vztrajajo v stalnem iskanju novega in samo njenega vedenja o bivanju narave same."

Razstava popelje po nekaj fazah njene umetnosti, od prvih podob po študiju, do rdečega obdobja, ki je sledilo prelomnemu mimohodu mimo prežarjene Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Pa do prehoda k svetlejšemu koloritu modrih, rožnatih in zelenih odtenkov ter figuram Prisotnosti ter drobnejših akvarelnih del poznega obdobja.

Neskončne estetske upodobitve umetničinega doživljanja

Svet v njenih delih, piše Bašin, je čuten in upočasnjen. "Čas se zaustavlja. In postaja podoba, kjer je svet, v katerem bivamo, samo njegova resnica. Stvaritve Metke Krašovec so neskončne estetske upodobitve njenega doživljanja. V njih se nahajamo kot gledalci in opazovalci njenega erosa," v razstavnem katalogu piše Bašin.

Metka Krašovec se je rodila leta 1941 v Ljubljani. Leta 1966 je doštudirala specialko za slikarstvo pri profesorju Gabrijelu Stupici in leta 1970 zaključila še specialni študij grafike pri profesorju Riku Debenjaku. Med letoma 1966 in 1967 je bila asistentka na oddelku za slikarstvo in grafiko na ameriški univerzi Athens v Ohiu, med letoma 1974 in 1975 pa štipendistka The British Councila na grafični specialki na Royal College of Art v Londonu. Leta 1977 je postala docentka na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1986 izredna, leta 1991 pa redna profesorica za slikarstvo in risanje. Od leta 2015 je članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Poleg slik in risb, obsega njen opus tudi grafike in scenografije, njene lirične podobe pa so tudi likovna spremljava več pesniških zbirk. Od leta 1968 je razstavljala na več kot 150 samostojnih in 340 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Je dobitnica vrste nagrad, poleg letošnje Prešernove še male Prešernove in Jakopičeve.

M. K.