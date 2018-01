V zimskih dneh od Katalonije do stika morja z nebom: kaj bomo brali v mrzlih dneh?

Tri raznolike novosti slovenskih knjižnih polic

6. januar 2018 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na slovenskih knjižnih policah so po novem med drugim dela Šest dni v Kataloniji, Kjer morje poljublja nebo in Zima zima bela.

Knjigo Bojana Brezigarja Šest dni v Kataloniji je izdala založba Modrijan, Nina Novak Oiseau je svoje delo Kjer morje poljublja nebo izdala v samozaložbi, delo Zima zima bela avtorjev Maureen Johnson, Johna Greena in Lauren Myraclea pa je izšlo pri Mladinski knjigi.

45 let po prvem obisku aktualna slika Katalonije

Šest dni v Kataloniji je kronika, nekakšen dnevnik dogodkov in občutij, ki jih je v dneh neposredno pred referendumom o samoodločbi v Kataloniji ob in po njem izkusil avtor, tržaški novinar in politolog Bojan Brezigar (1948). Brezigar je bil namreč član mednarodne skupine opazovalcev v Kataloniji, ki jo je vodil nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel. Tako je tudi prisostvoval vsem najpomembnejšim dogodkom ob katalonskem referendumu.

Avtor v knjigi razgrinja pripoved o svojem prvem obisku Barcelone leta 1971, preden se 45 let pozneje znajde v istem mestu in opazuje. Pogovarja se z najpomembnejšimi osebnostmi katalonskega gibanja, razgrinja ključne zgodovinske dogodke, ki so zaznamovali Katalonijo, vse to pa spretno ujame v tukaj in zdaj. Kot so ob izidu knjige zapisali pri založbi Modrijan, Brezigar opisuje zaostrene razmere tik pred referendumom in se 1. oktobra na različnih voliščih pridruži množičnim volivcem, kjer je priča nasilnim ukrepom španskih varnostnih sil.

Ko spoznaš, da si drugačen, četudi v dvoje

Protagonista Malik in Rosa sta nekoliko drugačna od preostalih prebivalcev Galleia, otoka, na katerega moderen svet še ni prodrl. Zrela že v najzgodnejših letih, medsebojno neizmerno povezana in željna znanja, brat in sestra hrepenita po deželah, kamor Galleani v vsej zgodovini obstoja še niso zakoračili. Njuna pozitivna življenjska naravnanost, kdaj celo naivnost, ju vodi daleč od doma v iskanje sreče in priložnosti ter k premagovanju notranjih ovir, marsikdaj pogojenih s socialnim in družbenim okoljem krutega sveta. To iskanje ju nazadnje pripelje do spoznavanja novega in drugačnega, kar v njima vnovič prebudi ljubezen do naravnosti, preprostosti, poštenosti ter človečnosti.

Nina Novak Oiseau (1985), pesnica, pisateljica, kantavtorica, kritičarka in glasbena publicistka, je v romanesknem prvencu ohranila tako predanost poeziji kot tudi tankočuten odnos do jezika in zvena ter pomena posameznih besed. To je roman o svetu, kakršen bi moral biti, a žal ni. Roman o ljubezni, nežnosti, pripadnosti, predanosti. O dobrih ljudeh, ki so še vedno med in z nami, če si le upamo ohraniti vsaj kanec vere vanje in, ne nazadnje, tudi v nas same. Ne nazadnje gre za delo o iskanju pravih vrednot, neumrljivi ljubezni in sočutju.

Tri zabavne in romantične božične zgodbe

Za nastanek domiselno povezanih kratkih božičnih zgodb so se povezali trije ameriški avtorji, v slovenščino pa je knjigo prevedla Neža Božič. Na božični večer se mestece ob s snegom zameteni železniški progi spremeni v romantična nebesa. Logično, da se pohod po plundri in mrazu do najbližje restavracije s hitro hrano navadno ne konča s slastnim poljubom šarmantnega neznanca. In nihče ne bi niti v sanjah pomislil, da se lahko na poti skozi snežne zamete zaljubiš v prijateljico, ki jo poznaš že celo večnost. Ali pa da se resnična ljubezen lahko rodi ob vroči kavi v obupno zgodnjem jutru, so vsebino povzeli pri založbi Mladinska knjiga.

Za nastanek dela Zima zima bela so moči združili priljubljeni ameriški pisatelji Maureen Johnson (1973), John Green (1977) in Lauren Myracle (1969). Nastala je knjiga, ki jo je po trditvah založbe užitek vzeti v roke ob katerem koli letnem času, po njej pa že nastaja film.

P. G.