V zraku, Periferno in Filomena – nagrajene zgodbe v Literarnem nokturnu

Nagrajene kratke zgodbe tradicionalnega natečaja programa Ars

1. december 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nagrajence letošnjega natečaja za najboljšo kratko zgodbo, ki jo že leta razpisuje Uredništvo za kulturo Tretjega programa Radia Slovenija – programa Ars, poznamo že nekaj mesecev, zdaj pa bomo trojici, ki je najbolj prepričala žirijo, lahko prisluhnili tudi na radijskih valovih.

Prisluhnete jim lahko oddaji Literarni nokturno, ki bo na sporedu od današnjega večera do nedelje (ob 23.05 na1. programu in ob 23.50 na 3. programu). Najprej bo na vrsti dobitnica tretje nagrade, Filomena Alenke Vesenjak, sledila bo zgodba Periferno Mirane Likar Bajželj (2. nagrada) in V zraku Anje Pirnat (2. nagrada).

Tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo je potekal poleti na Radiu Slovenija, med 277 prispelimi deli, ki so ustrezali razpisnim pogojem, je strokovna žirija v sestavi Vida Curk, Leonora Flis in Zoran Knežević izbrala pet zgodb za odkup, tri pa je nagradila.

"… Ne, ne bi se zgodilo, če Daniele, oskrbnik, ne bi padel z lestve, z drevesa pravzaprav, ker kdo je pa še videl, da čepiš na veji in od tam prestavljaš lestev ... Daniele je že star in ne moreš mu dopovedati, da mora biti pazljiv. Misli, da pozna vsako oljko. Ne, Daniele ni kriv. Kriv je Bernardo. Zadnje čase ne more spati. Vstaja ob štirih. Gre dol, prižge televizijo, gleda antilope in opice, savano in džunglo, kipe na Velikonočnih otokih in seksualno življenje Tudorjev, poljudnoznanstvene oddaje v glavnem, proti osmi pa preklopi na lokalno televizijo in spremlja, kakšne tlakovce so položili pred baziliko Marije Karminske in koliko turistov je prenočilo v Firencah …" beremo v odlomku iz zgodbe Periferno Mirane Likar Bajželj.

Zgodba V Zraku Anje Pirnat gre takole: "… danes sem sanjala noge v zraku prijela bi vse razmetala vse naokrog ta srh suhih rož me pogreza in moje srce kot bolno bolšči v spomin in ga lušči se spomnim vsega takrat sploh ne veš krog in krog mene vsi moji obrazi razsuti in znotraj tak molk pošasten prediren pošasten tak molk v obupu vsi moji obrazi v obupnem kričanju tam znotraj pa molk …"

"… Filomena ni bila rada take volje, vsa zamišljena in zapredena v preteklost. Odkimala je, se z rokama udarila po stegnih in segla po harmoniki, ki je vedno počivala ob klopci, zraven nje. S pogledom je objela domačijo, kot da bi imela pred seboj naklonjeno občinstvo, in raztegnila meh. Med igranjem melodije, takšne bolj na poskok, se je razvedrila in si v mislih že pripravila načrt za dan, ki je šele vstajal. Najprej dopisnica Angeli. Spustila je harmoniko na tla, pobrskala po velikem žepu hlačnega krila ter na plan potegnila trši papir in štrcelj svinčnika. S komolcema se je naslonila na mizo in začela …" protagonistkoistoimenske zgodbe opisuje Alenka Vesenjak.

Vse doslej nagrajene zgodbe je mogoče tudi v miru prebrati, saj je ob petindvajsetletnici natečaja pri založbi LUD Literatura izšla knjiga z naslovom Valovi kratkih zgodb, ki je letos doživela tudi ponatis. Vse zgodbe, zbrane v knjigi, imajo tudi svojo zvočno podobo, ki ji lahko prisluhnete na Arsovi spletni strani.

