Van Goghova zgodba na 65.000 oljnih "sličicah"

Tvoj ljubeči Vincent, prvi film, sestavljen izključno iz oljnih slik

10. avgust 2017 ob 18:40

New York - MMC RTV SLO

Veliki umetniki nimajo mirnega duha in tudi okolica ni vselej pripravljena na njihov revolucionarni pogled na svet. Vincent van Gogh je le eden med mnogo takšnimi likovnimi velikani. Spregledan mojster si ni predstavljal, kako opevano bo nekoč postalo njegovo delo. Tako cenjeno, da o njem ne pišejo le knjig, ampak mu namenjajo tudi filigransko dodelane animirane filme.

Govorimo seveda o animiranem filmu Loving Vincent (Ljubeči Vincent), ki sta ga po lastnem scenariju režirala Dorota Kobiela in Hugh Welchman. Loving Vincent ni običajni animirani film, ampak ga opisujejo kot prvi film, ki je v celoti ustvarjen z oljnimi barvami. Film je že doživel nekaj festivalskih predstavitev in prejel tudi štiri nagrade, jeseni pa prihaja še v nekatere kinematografe po svetu (prvo bo na vrsti ameriško občinstvo, ki si bo film lahko ogledalo od 22. septembra).

V van Goghovi maniri

Film, ki ga kritiki opisujejo kot animirani portret, kakršnega še niso videli, je po poročanju portala Indiewire nastajal več kot šest let. Zgodbo enega najbolj znanih slikarjev na svetu, nizozemskega postimpresionista, samouka, ki za časa življenja ni prodal ene same slike, sta se ustvarjalca odločila povedati v umetniku lastni maniri. Van Goghova zgodba se odvija kot oljna slika, ki migeta v živih barvah, kakršne je v svoji najbolj prepoznavni fazi uporabljal umetnik sam. Sestavljen je iz 65.000 oljnih slik, ki jih je s posnemanjem van Goghove tehnike ustvarilo 125 različnih umetnikov, obseg, s kakršnim se ne more pohvaliti niti Pixar.

Kot obljublja sinopsis, film oživlja van Goghovo delo ter raziskuje kompleksno življenje in tragični konec enega najbolj cenjenih umetnikov v celotni zgodovini umetnosti. Pri snovanju tega tehnično dodelanega dela, ki ga je delno podprl tudi Poljski filmski inštitut, nekaj podpore pa je priteklo celo iz naslova Kickstarterja, so se ustvarjalci oprli tako na van Goghove umetnine kot na zajetno korespondenco 800 pisem, ki jih je slikar pošiljal predvsem svojemu najzvestejšemu podporniku, bratu Theu.

Ob zvezdniških glasovih

Glasovi, ki pripovedujejo van Goghovo zgodbo, pripadajo precej izjemni igralski zasedbi, in sicer Chrisu O’Dowdu, Saoirse Ronan, Jeromu Flynnu, ki ga dobro poznajo gledalci serije Igra prestolov, Helen McCrory in Aidenu Turnerju.

M. K.