Včasih si mislim, da smo nori vsi: premiera predstave koreografinje Veronike Valdes

Predstava je nastala v produkciji PTL-a in koprodukciji Vitkar zavoda

7. junij 2018 ob 15:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sem normalna ali nora? To je vprašanje, ki si ga v plesni predstavi NOR.MAL zastavlja koreografinja in plesalka Veronike Valdes. Premiera predstave bo nocoj v Plesnem teatru Ljubljana, ponovitvi pa ta in prihodnji petek.

"Včasih si mislim, da sem nora. Včasih si mislim, da smo nori vsi. Ampak samo včasih. Ker včasih se spomnim na kletke. Ne vem, kako je biti normalen, in prav tako ne vem, kako je biti nor. Ne vem, kako to razumeti, in prav tako ne vem, kako to sprejeti. Včasih sem normalna in včasih sem tudi malo nora. Ampak samo včasih. Včasih rada (noro) plešem. Ampak ne samo včasih," ob predstavi NOR.MAL razmišlja koreografinja in plesalka.

Predstava je nastala v produkciji Plesnega teatra Ljubljana in koprodukciji Vitkar zavoda, Veronika Valdes pa jo je soustvarila v sodelovanju s Tajdo Podobnik, avtorsko glasbo podpisuje Laren Polič Zdravič, kostumografijo Sara Smrajc Žnidarčič, oblikovanje luči in tehnične rešitve Janko Oven, video pa Nika Ham.

Veronika Valdes se s plesom intenzivno ukvarja že več kot 15 let. Najprej se je šolala na oddelku za sodobni ples na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, nato pa svoje znanje nadgradila na Umetniški gimnaziji – smer sodobni ples. Leta 2011 je maturirala in študij nadaljevala na Akademiji za ples Ljubljana. Po diplomi leta 2014 je pridobila status samozaposlene v kulturi.

Podpisuje več avtorskih projektov, za svoje delo pa je prejela številne nagrade. Med njimi nagrado Ksenije Hribar za perspektivno plesalko, plaketo Alexandra Izrailovskega ter jubilejno značko Mete Vidmar. Bila je članica EnKnapGroup. Udeležuje se številnih izobraževanj na področju plesa in kot plesna pedagoginja poučuje sodobni ples. Od leta 2013 se ukvarja tudi z avtorsko glasbo, s katero se je predstavila v plesnem filmu Rdeča fontana.

