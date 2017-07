Vdova "kralja ringa" Parlova ne dovoli uporabe moževega imena

Predstava preimenovana v Zajtrk prvakov

28. julij 2017 ob 13:21,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 13:29

Fažana - MMC RTV SLO

Tik pred premiero predstave Mate Parlov v gledališču Ulysses na Brionih jo je ustvarjalcem "zagodla" boksarjeva vdova in jim prepovedala vsakršno uporabo imena svojega pokojnega moža.

Predstava Mate Parlov, ki jo navdihuje življenje tega legendarnega boksarja, enega najslavnejših športnikov, kar jih je kdaj prišlo z območja nekdanje Jugoslavije, bo kljub temu doživela premiero pred brionskim občinstvom v gledališču pod vodstvom Radeta Šerbedžije, a ne pod tem naslovom, poroča Jutarnji list.

"Vdova Mateja Parlova nam ne dovoli uporabiti njegovega imena v predstavi, saj ga je zaščitila v kulturne, športne in druge namene," je za omenjeni časnik povedal producent Ulyssesa Duško Ljuština. Pri Jutarnjem so se dokopali do informacij, po katerih naj bi gospa Parlov doglo zavlačevala odločitev in se pogajala z ustvarjalci predstave, na koncu pa jim pred nekaj dnevi poslala pismo, s katerim jih je obvestila, da jim družina ne želi podeliti pravice do uporabe imena boksarske legende.

Kot zagotavlja Ljuština, to na samo izvedbo ne bo bistveno vplivalo, saj gre za delo, navdahnjeno z življenjem tega športnega velikana, ne pa za delo, ki bi popolnoma zvesto sledilo liku in delu Mateja Parlova. Premiera je napovesana za 11. avgust, ponovitve pa se bodo zvrstile do 16. Na spletni strani festivala predstava o slavnem boksarju v režiji Aleksandra Švabića zdaj nosi naslov Zajtrk prvakov.

Mate Parlov je za posledicami raka na pljučih umrl konec julija 2008, star 59 let, takrat so v Jutarnjem o njem pisalu kot o "kralju ringa", hrvaški največji boksarski legendi vseh časov in najboljšem hrvaškem športniku 20. stoletja. Kar osemkrat je bil prvak Jugoslavije, petkrat celotnega Balkana, dvakrat je osvojil naslov svetovnega in enkrat evropskega prvaka. Med osvojenimi odličji je bila zanj najdragocenejša zlata medlja z olimpijskih iger v Münchnu 1972.

A. K.