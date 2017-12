Več kot tisoč slikanic za romske otroke

Nad odzivom so organizatorji navdušeni

19. december 2017 ob 16:52

Murska Sobota - MMC RTV SLO

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so na dopoldanski slovesnosti sklenili dvotedensko akcijo Podari slikanico – spodbujaj bralno pismenost romskih otrok, s katero so njeni pobudniki Ljudska univerza Lendava, Romski akademski klub ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti Murska Sobota zbrali 1266 slikanic. Razdelili so jih po večnamenskih centrih v romskih naseljih.

December je mesec dobrodelnih akcij. Mednje se letos uspešno vpisuje tudi zbiranje slikanic za najmlajše Rome. Pri Romskem akademskem klubu, ki pri nas promovira predvsem pomen izobraževanja za Rome, so nad odzivom organizacij in institucij pri doniranju rabljenih slikanic več kot navdušeni.

"Zaradi kratkega časovnega okvira smo pričakovali, da bomo zbrali vsaj toliko slikanic, da bi napolnili bralne police v dveh večnamenskih centrih v Prekmurju, na koncu pa bomo obogatili kar štirinajst večnamenskih centrov po Sloveniji, vsak bo prejel okoli 90 knjig," so z veseljem povedali pri Romskem akademskem klubu.

V akciji so sodelovali tudi vladni urad za narodnosti, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter kulturno ministrstvo. Slikanice so zbirale in prispevale tudi nevladne organizacije v Prekmurju in na Dolenjskem.

Danes so slikanice prevzeli romski svetniki in drugi predstavniki osmih romskih naselij, v katerih delujejo večnamenski centri, ter štirih večnamenskih romskih centrov po Sloveniji, v katerih bodo bralne kotičke našli tudi najmlajši.

Rahela Hojnik Kelenc z lendavske Ljudske univerze je med drugim povedala, da so poskrbeli tudi za to, da so za otroke, ki živijo na lendavskem koncu, priskrbeli tudi dvojezične slikanice, v madžarščini in slovenščini. Seveda niso pozabili na slikanice in zgodbe, ki so zapisane v romskem jeziku.

V bralne kotičke v romskih naseljih bodo s slikanicami poleg otrok vabili tudi njihove starše, saj je preživljanje prostega časa s knjigami koristno za vse. Ob koncu prireditve so udeleženci na lističe zapisali svoje skrite želje in jih simbolično z baloni izpustili proti nebu.

L.K. in S.H., Radio Slovenija