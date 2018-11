Andy Warhol (1928-1987). Foto: EPA Warhol je umetnik našega časa ali celo vseh časov, še posebej v tej generacije sebkov, kjer je vsak zvezda svoje fotografije ali filma. Adam Weinberg, direktor muzeja Whitney Razstava Andy Warhol - From A to B and Back Again je trenutno na ogled v newyorškem muzeju Whitney, zgradbo katerega je zasnoval slavni italijanski arhitekt Renzo Piano. Foto: EPA Glavna kuratorka razstave Andy Warhol - From A to B and Back Again je Donna De Salvo, ki je sodelovala z umetnikom pred njegovo smrtjo leta 1987. Tukaj je na posnetku z Renzom Pianom. Foto: EPA Sorodne novice Okroglih 90 bi praznoval "papež poparta" Andy Warhol Dodaj v

Večdimenzionalna izkušnja večdimenzionalnega umetnika: odstiranje kompleksnejše Warholove podobe

Velika razstava v New Yorku

14. november 2018 ob 16:11

New York - MMC RTV SLO, STA

"Teme, ki so Warhola prevzemale – množični mediji, kultura slavnih, zabava in politika –, oblikujejo naše življenje še neposredneje kot v času njegovega življenja, zaradi česar njegovo delo ni samo daljnovidnejše, temveč relevantnejše," meni Adam Weinberg, direktor newyorškega muzeja Whitney, kjer je od tega tedna na ogled razstava del Andyja Warhola.

Umetnik se je umetniško poigraval z ikonami svojega časa, od Campbellovih juh do Coca-Cole, medtem ko je neutrudno dokumentiral svoje življenje in delo, dokler ni sam postal blagovna znamka. Kralj poparta je že bil predstavljen na številnih postavitvah in retrospektivah, tokratna razstava pa želi pokazati kompleksnejšo sliko o tem, kdo je bil umetnik, ki je med drugim upodobil Marilyn Monroe in Elvisa Presleyja.

Zanimiv tudi za generacijo sebkov?

Direktor muzeja Adam Weinberg meni, da je Warhol umetnik "našega časa ali celo vseh časov, še posebej v tej generacije sebkov, kjer je vsak zvezda svoje fotografije ali filma". V muzeju Whitney upajo, da bodo privabil tako strokovnjake kot novince, kar pa "ne bo lahka naloga", še nadalje meni direktor muzeja.

Postavitev, naslovljena Andy Warhol - From A to B and Back Again, se razteza v treh nadstropjih muzeja Whitney, ki je na obrežju reke Hudson v okrožju Meatpacking. Gre za večdimenzionalno izkušnjo večdimenzionalnega umetnika: oblikovalca, slikarja, fotografa, videoumetnika, producenta in urednika revije ter tudi kuratorja lastnih razstav, so napovedali organizatorji.

Kuratorka, ki je sodelovala z Warholom

Leta 1928 rojenega umetnika tokrat predstavljajo skozi njegovo celotno kariero, in sicer od njegovih zgodnjih oglaševalskih ilustracij do abstraktnih raziskovanj.

Glavna kuratorka razstave Donna De Salvo, ki je sodelovala z umetnikom pred njegovo smrtjo leta 1987, verjame, da je zadnja Warholova retrospektiva v ZDA leta 1989 v newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA) "veliko spremenila pri razmišljanju o Warholu, obenem pa pustila tudi veliko neodgovorjenega". Pod njenim vodstvom želi razstava podati kompleksnejšo podobo Warhola.

Dela, pridobljena z več kot 100 naslovov

Pomemben del postavitve, ki združuje več kot 300 del, pridobljenih od 100 institucij in zbirateljev, je v celoti posvečen videu, mediju, ki ga je Warhol uporabljal za ustvarjanje dokumentarcev, eksperimentalnih filmov in reklam. Razstava prikazuje, da je bil Warhol v neprestano kreativen, lačen izkušenj, in gledalce opominja, da se to njegovo estetiko skriva izrazito političen umetnik, še poroča AFP.

Razstavo Andy Warhol – From A to B and Back Again je v New Yorku mogoče obiskati do 31. marca 2019, v maju bo odpotovala v San Francisco, zatem bo gostovala še v Chicagu, in sicer od oktobra do januarja 2020.

