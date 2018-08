Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenska filharmonija je bila ustanovljena leta 1947 na pobudo Marjana Kozine, dirigenta Sama Hubada in muzikologa Vlada Goloba. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Aleksander Gadžijev se je rodil leta 1994 v goriško glasbeno družino. Ure klavirja je najprej obiskoval pri mami, nato nadaljeval izobraževanje na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici, pri očetu, priznanem ruskem pianistu Sijavušu Gadžijevu. Foto: BoBo Dodaj v

Večer v Slovenski filharmoniji z mladim pianistom Aleksandrom Gadžijevim

Gadžijev se je rodil leta 1994 v goriško glasbeno družino

8. avgust 2018 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sklopu 66. Ljubljana Festivala bo nocoj ob 20. uri v Slovenski filharmoniji nastopil goriški pianist Aleksander Gadžijev, prejemnik številnih nagrad na klavirskih tekmovanjih.

Interpretiral bo dela Frederica Chopina, Petra Iljiča Čajkovskega in Sergeja Prokofjeva.

Z orkestrom debitiral že pri devetih letih

Gadžijev se je rodil leta 1994 v goriško glasbeno družino. Ure klavirja je najprej obiskoval pri mami, nato nadaljeval izobraževanje na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici, pri očetu, priznanem ruskem pianistu Sijavušu Gadžijevu. Z orkestrom je debitiral že pri devetih letih, svoj prvi klavirski recital pa je izvedel leto kasneje, so zapisali pri Festivalu Ljubljana.

Leta 2015 ga je pomembno zaznamovalo 9. mednarodno klavirsko tekmovanje v mestu Hamamatsu na Japonskem, kjer je prejel najvišjo nagrado žirije, nagrado občinstva in nagrado župana mesta Sapporo. Komisijo so takrat sestavljali sloviti Martha Argerich, Sergej Babajan, Pavel Nersesjan in Akiko Ebi. Slednja je med drugim o pianistu zapisala, da se njegova moč skriva v izvirnosti, ki sicer temelji na tradiciji, ampak sega daleč čez tradicionalne okvire glasbe.

Več kot 30 koncertov na Japonskem in po Evropi

Visoka priznanja so glasbeniku prinesla tudi denarno nagrado ter več kot 30 koncertov na Japonskem in v različnih evropskih mestih.

Sicer je Gadžijev pred tem nanizal že nekaj pomembnih uspehov na tekmovanjih in koncertih v različnih evropskih državah. Leta 2008 je dobil najvišjo možno oceno na slovenskem tekmovanju mladih glasbenikov Temsig.

