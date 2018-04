Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Pogled na Elno iz leta 1900 slikarja Etienna Terrusa. Foto: Wikipedia To je katastrofa! Ljudje so obiskali muzej, plačali vstopnino in gledali ponaredke. To je popolnoma nesprejemljivo, upam, da bodo preiskovalci našli krivce. Župan Elne Yves Barniol Strokovnjaki za umetnost ocenjujejo, da okoli 20 odstotkov slik po muzejih in galerijah po svetu ni delo navedenega avtorja. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Sorodne novice Slikarsko stojalo za dva - Hermana Pečariča in Viktorja Birso 220 let Delacroixa, enega vodilnih imen francoske romantične slikarske šole Dodaj v

Večina muzejske zbirke slikarja Etienna Terrusa ponaredki

So tudi druge galerije na jugu Francije "do stropa polne" ponaredkov?

29. april 2018 ob 16:26

Elne - MMC RTV SLO

V francoskem muzeju, ki je posvečen impresionističnemu slikarju Etiennu Terrusu, so z grozo ugotovili, da je večina del v slikarjevi zbirki zgolj ničvrednih ponaredkov. Slikarski strokovnjaki se bojijo, da so tudi druge galerije "do stropa polne" ponaredkov.

Alarm v francoskem muzeju v Elni na jugu Francije tik ob španski meji je zagnal umetnostni zgodovinar Eric Forcada, ko je na slikah impresionističnega slikarja Etienna Terrusa (1857–1922) opazil zgradbe, ki so bile zgrajene po letu 1922, ko je slikar umrl. Strokovnjaki so nato potrdili, da je kar 82 od 140 razstavljenih slik v slikarjevi rojstni Elni navadnih ponaredkov.

Veliko ponarejenih oljnih slik, akvarelov in risb je bilo za zbirko skozi desetletja kupljenih iz javnih sredstev. Muzej je za ponaredke plačal okoli 140.000 davkoplačevalskih evrov, nekateri ponaredki pa so bili muzeju tudi podarjeni od raznih donatorjev.

"To je katastrofa! Ljudje so obiskali muzej, plačali vstopnino in gledali ponaredke. To je popolnoma nesprejemljivo, upam, da bodo preiskovalci našli krivce," je za francoske medije izjavil župan Elne Yves Barniol, je poročal The Telegraph. Župan se je vsem obiskovalcem v dobri veri iskreno opravičil.

Razkritje med pripravo na razstavo

Ponaredki so bili odkriti v okviru priprav na veliko razstavo po prenovi, ki je stala okoli 300.000 evrov. Na pomoč pri postavitvi razstave so namreč poklicali več vrhunskih strokovnjakov za umetnost in Forcada je hitro zagnal prej omenjeni "alarm", da je nekaj hudo narobe. "Hoteli smo predstaviti muzej in dela Terrusa, našega vaškega slikarja, v najlepši luči," je pojasnil župan mesteca in dodal, da bodo še naprej promovirali lokalno umetnost.

Občina je kaznivo dejanje ponarejanja umetnin naznanila oblastem, policija pa je ponaredke zasegla in zdaj poskuša izslediti tako same ponarejevalce del kot prekupčevalce, ki so ponaredke prodali. Detektivi sumijo, da so tudi drugi muzeji na jugu Francije polni ponarejenih umetniških del. "Vemo, da na trgu kroži ogromno ponaredkov in da za vsem skupaj stoji dobro organizirana mreža ponarejevalcev," je medijem izdal neimenovani vir blizu preiskavi.

Francoska Katalonija

Francoski slikar Terrus je večino življenja preživel v Elni in je najbolj znan po slikah pokrajine Roussillon, znane tudi pod imenom "francoska Katalonija", ki jo je Španija morala prepustiti Franciji v 17. stoletju. Policijski preiskovalci so prepričani, da obstaja tudi veliko ponaredkov drugih katalonskih umetnikov, kot so Pierre Brune, Balbino Giner in Augustin Hanicote.

Strokovnjaki za umetnost ocenjujejo, da okoli 20 odstotkov slik po muzejih in galerijah po svetu ni delo navedenega avtorja.

G. K.