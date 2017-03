Vedno bo obstajal nekdo, ki bo želel slišati zgodbo

Te dni se po svetu slavi pripovedovanje

19. marec 2017 ob 10:47

Ljubljana

Namen pripovedništva je podajanje zgodb in učenje drug od drugega. Od leta 2004 pa okoli 20. marca po vsem svetu zaznamujemo svetovni dan umetnosti ustnega pripovedovanja.

Te dni vsi, ki imajo možnost, pripovedujejo in prisluhnejo zgodbam na različnih krajih v različnih jezikih. Tema letošnjega dne je preobražanje.

S Švedskega po vsem svetu

Za zaznamovanje tega dne oziroma dneva okrog tega datuma kot nacionalnega dne pripovedništva je na Švedskem skrbela Nacionalna mreža pripovedovalcev, ki pa je nato prenehala delovati. Vendar se je dan neuradno ohranil, zahvaljujoč pripovedovalcem po vsej državi.

V Sloveniji pripovedništvo slavi festival Pravljice danes, ki je nastal iz prepričanja, da se je tudi današnjega človeka mogoče dotakniti z zgodbo, ki je zgolj povedana, če je to storjeno dobro in če je vsebina poslušanja vredna. Festival je letos zaznamoval 20. izdajo. Njegov uradni del se je sklenil v petek, v navezavi s festivalom se bodo dogodki vrstili še do 1. aprila. Program si lahko pogledate tukaj.



Leta 1997 so v avstralskem mestu Perth pripravili petdnevni Praznik zgodbe in ob tem razglasili dan pripovedništva, v Mehiki in latinskih državah pa so dan že praznovali kot nacionalni praznik pripovedovalcev.

Letos se pripoveduje o preobražanju

V Skandinaviji se je leta 2002 glas za praznovanje dneva pripovedništva razširil s Švedske na Norveško, Dansko, Finsko in Estonijo. V letu 2003 se je ideja razširila še v Kanado in druge države. Tako je 20. marec postal svetovni dan pripovedništva, ki so ga prvič zaznamovali leta 2004. Organizatorji dogodke vsako leto vežejo na drugo temo.

Tako so dogodki prvič potekali na temo ptic, nato so sledili mostovi, luna, popotnik, sanje, sosedi, luč in sence, voda, drevesa, sreča in usoda, pošasti in zmaji, želje in močne ženske. Letošnja tema je preobražanje, v Avstraliji bodo danes dan zaznamovali s številnimi branji.

