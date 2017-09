Veličastni Mozartov Rekviem odpira novo sezono Kromatike

V sklopu letošnjega cikla napovedanih devet koncertov

14. september 2017 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z Rekviemom Wolfganga Amadeusa Mozarta bo Simfonični orkester RTV Slovenija drevi zakorakal v svojo 62. abonmajsko sezono, v sklopu abonmajskega cikla Kromatika pa se bo do junija zvrstilo devet koncertov.

Letošnji cikel Kromatika ima podnaslov Abonma za vse okuse, s čimer je izpostavljena odprtost in barvitost tako sporeda kot tudi nabora dirigentov in solistov. Med njimi so med drugim Daniel Raiskin, Stefan Milenković, Bernarda in Marko Fink, Theresa Plut, Martin Sušnik. Za drevišnji koncert se je načrtovalo, da bo orkester vodil En Šao, vendar ga bo zaradi višje sile nadomestil Loris Voltolini.

Poleg njih pa bodo koncertne večere bogatili še violinist Benjamin Schmid, pianistka Yeol Eum Son ter štirje slovenski glasbeniki, in sicer harmonikar Klemen Leben, kitarist Mak Grgić, tolkalka Petra Vidmar in vsestranski Boštjan Gombač, ki bo zaigral na repliko najstarejšega instrumenta na svetu – koščene piščali, ki so jo našli na naših tleh. Z novim delom se bo predstavila tudi mlada slovenska skladateljica Petra Strahovnik.

Za uvod poslovilni, a nedokončani rekviem

Mitologija je nekaj skrivnostnega in hkrati nekaj vsakdanjega – obdajajo nas zgodbe, ki so pogosto nepreverljive, še pogosteje pa bi bilo nesmiselno preverjati njihovo resničnost. Že to, da se okrog nekoga ali nečesa pletejo miti, pove veliko o pomenu te osebe, dogodka, predmet. Okrog Mozartovega poslovilnega in celo nedokončanega dela se je skozi stoletja napletlo veliko zgodb, zato je izvedba tega brezčasnega in nepreseženega dela prav posebno primerna za zaznamovanje slovesa od dveh velikanov naše glasbene polpreteklosti, so med drugim zapisali v napovedi prvega koncerta te sezone.

Z njim se tudi spominjajo dveh nedavno umrlih velikanov slovenske glasbene poustvarjalnosti – dirigentov Sama Hubada (1917–2016) in Antona Nanuta (1932–2017). Ob tokratni izvedbi veličastnega Mozartovega Rekviema se bo orkestru in solistom v spomin na ta dva maestra pridružil Oratorijski zbor Glasbene matice. Kot solisti pa bodo nastopili sopranistka Theresa Plut, tenorist Martin Sušnik, mezzosopranistka Bernarda Fink in basbaritonist Marcos Fink.

V nadaljevanju sezone so med drugim napovedani še Rodrigov Aranjueški koncert, Violinska koncerta Beethovna in Glazunova, Peti simfoniji Beethovna in Sibeliusa, Mahlerjeva Prva in Haydnova Londonska.

Drevišnji koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma se bo začel ob 19.30.

P. G.