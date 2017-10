Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nagrade so podelili ob odprtju pregledne razstave slovenskega oblikovanja, ki bo v Narodni galeriji na ogled do 26. novembra. Foto: Brumen/Narodna galerija Nagrado Brumen je žirija namenila tudi katalogu, ki je pospremil razstavo del Henryka Tomaszewskega. Foto: Fundacija Brumen Mednarodna žirija je nagradila tudi serijo naslovnic zbirke Prišleki založbe LUD Literatura, za katero sta zaslužna Andre Hočevar in Zoran Pungerčar. Gre za konsistentno serijo naslovnic, ki z uporabo močnih ilustracij poudarja vsebino vsake izmed publikacij, preberemo v utemeljitvi. Foto: LUD Literatura Dodaj v

Velika nagrada brumen za izvirne plakate Koordinate zvoka

V Narodni galeriji podelili nagrade bienala Brumen

24. oktober 2017 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Veliko nagrado brumen so letos namenili seriji plakatov Koordinate zvoka (Sanje o dopustu), v katerih sta oblikovalec Nejc Prah in fotograf Klemen Ilovar uresničila "neustrašno, noro, tehnično raznoliko in presenetljivo mešanico zamisli, polno detajlov, in zavito v zares izvirno in edinstveno oblikovalsko sporočilo".

Prav vsi plakati v seriji Koordinate zvoka so izjemni, je v utemeljitvi še zapisala žirija. "Oblikovani so na način, ki na več ravneh spodbuja javnost, da z njimi stopi v stik; torej niso le barvne grafike, ki so za oko zabavne in dobro uravnotežene, temveč namigujejo na povsem nov način komuniciranja."

Nagrade 8. bienala slovenskega oblikovanja Brumen so podelili v Narodni galeriji ob odprtju pregledne razstave slovenskega oblikovanja.

Eno od desetih nagrad brumen je mednarodna žirija namenila celostni grafični podobi vinske hiše Lupinc (likovno vodenje in oblikovanje Aleš Brce). V utemeljitvi je izpostavila jasen in dobro strukturiran identitetni sistem, izveden in uporabljen na raznolikih izdelkih. Rešitev nakazuje odprt sistem oblikovanja, v katerega se v prihodnosti lahko vključijo vedno novi izdelki, je še zapisala.

Iznajdljivo izmikanje imitaciji

Nagrajena je tudi serija plakatov za Mič Styling - 25 let (agencija Yin + Young), pri kateri je žirija izpostavila zanimivo in presenetljivo uporabo znanih referenc s plakatov iz frizerskih salonov. Projekt se iznajdljivo izmika imitaciji in splošno znan vizualni jezik prevede v nov in sodoben izraz.

Nagrajena je tudi knjiga Extending the Dialogue (Grupa Ee), ki po mnenju žirije na vseh ravneh spretno izvedena in odlično upošteva vsebino, strukturo, mrežo, ritem materiala, velikosti črk, format, izbiro papirja in tisk.

Žirija je nagradila še serijo gledaliških listov Glej, List! (Grupa Ee). Močna, večplastna identiteta za gledališče z dobro uporabo tipografije in slikovnega materiala. Format publikacij, izbira materiala in barv ter tehnike tiska je dobro premišljena. Končni izdelek je raznolik, vizualno odličen in igriv, piše v utemeljitvi.

Z močno ilustracijo poudarjena vsebina

Nagrajeni razstavni katalog Henryka Tomaszewskega (oblikovanje Radovan Jenko) je žirija označila kot lepo in odlično izdelano knjigo, ki jo odlikujejo uporabljeni taktilni elementi, kot sta izbor materiala za naslovnico in način vezave ter kuriranje vsebin in struktura. Brumen je šel tudi v roke ustvarjalcem serije naslovnic zbirke Prišleki LUD Literatura (oblikovanje Zoran Pungerčar, kreativno vodenje Andrej Hočevar). V utemeljitvi je opisana kot konsistentna serija naslovnic, ki z uporabo močnih ilustracij poudarja vsebino vsake izmed publikacij.

Nagradila je tudi spletno orodje Parlameter (zavod Danes je nov dan, oblikovanje Jure Kožuh). Dobra ideja s kompleksnim kontekstom, ki je izražen na oblikovalsko jasen in preprost način. Videz je potisnjen v drugi plan, ideje pa so posredovane naravnost, piše žirija.

Jasna strukturirana sporočilnost

Nagradili so še Slovenia Design Showroom Milano 2017: Oblikovanje kot (z)možnost spremembe (Pekinpah), ki jo je označila kot odličen primer oblikovanja razstave z jasno strukturirano sporočilnostjo in predstavitvijo izdelkov v velikem prostoru.

Na robu oblikovalskega mišljenja

Med nagrajenci je bil tudi internetni projekt organizacije Troljo; chatbot (Wave Group, Ljudje, opendata.si), ki je po prepričanju žirije odlično izdelan digitalni projekt, ki se poigrava na robu oblikovalskega mišljenja.

Deseterico nagrajencev zaokroža še črkovna vrsta Eva (tipografija Mihael Aleksander Mahkovic), ki je v utemeljitvi označena kot prefinjeno stično digitalno rokopisno črkovno vrsto, ki služi svojemu namenu, deluje osebno in pisano na roke.

M. K.