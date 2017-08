Velikan iz Angkorja: pomembna arheološka najdba v Kambodži

Številni kipi Bude so bili v času vladavine Jayavarmana VIII (sredi 13. stoletja) uničeni, saj je vladar v deželo hotel vrniti brahmanizem. Tiste, ki so ostali, so večinoma izropali, nekatere pa so budisti za njihovo lastno varnost zakopali. prava arheološka terna bi bila zdaj še najdba kipa Bude, ki je verjetno stal v bolnišnici. Foto: Apsara