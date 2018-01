Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Izgradnja Centra svetovne kulture kralja Abdulaziza, znanega tudi kot Ithra, ki ga financira naftni konglomerat Aramco, naj bi stala 400 milijonov ameriških dolarjev (okoli 332,5 milijona evrov), zasnovali pa so ga norveški arhitekti Snøhetta. Foto: Wikipedia Commons Center je že 1. decembra uradno slovesno odprl savdski kralj Salman bin Abdulaziz, po katerem ta kulturna institucija tudi nosi ime. Foto: EPA Sorodne novice Savdska Arabija in njena napoved džezovskega festivala

Velikanski savdski kulturni center po večletnem odlašanju vse bliže odprtju

Center financira naftni konglomerat Aramco

6. januar 2018 ob 18:55

Dhahran - MMC RTV SLO

Po letih zamud in pomanjkanja informacij so v Savdski Arabiji le napovedali, da bo s prihajajočim poletjem svoja vrata tudi dokončno odprl velikanski kulturni center v mestu Dhahran na vzhodu države.

Gre za Center svetovne kulture kralja Abdulaziza, znan tudi kot Ithra, ki ga financira naftni konglomerat Aramco. Center nosi ime po trenutnem kralju Savdske Arabije, Salmanu bin Abdulazizu, ki je po smrti svojega brata zasedel prestol leta 2015.

Zasnova norveških arhitektov

Tiskovni predstavnik centra je za portal The Art Newspaper povedal: "Center gre skozi prehodno odpiralno fazo, potem ko ga je 1. decembra uradno slovesno odprl skrbnik dveh svetih mošej, kralj Salman bin Abdulaziz. Prizadevamo si, da bi center v prvi polovici letošnjega leta začel polno delovanje." (Kot dve sveti mošeji sta mišljeni mošeji v islamskih svetih mestih Meki in Medini.)

Na dotičnem portalu navajajo, da je po njihovem razumevanju izgradnja te kulturne institucije, ki so jo zasnovali norveški arhitekti biroja Snøhetta, stala 400 milijonov ameriških dolarjev (okoli 332,5 milijona evrov).

Prva galerija naj bi vrata odprla marca

Pri Ithri napovedujejo, da bo center gostil potujoče razstave, pod njegovo streho pa je tudi muzej, ki vključuje štiri glavne galerije. Med temi je galerija Funoon, ki bo "predstavljala najboljšo savdsko in bližnjevzhodno moderno in sodobno umetnost", so zapisali v izjavi za javnost. Galerija Funoon naj bi začela delovati marca, sicer pa se še čaka na potrditev, katere stvaritve bodo v njej postavili na ogled. Med štirimi galerijami je tudi galerija Kunooz, ki se bo osredotočila na islamsko oblikovanje in dediščino.

Znanost, tehnologija, inženiring in matematika

Stolp znanja je še ena izmed ključnih komponent kulturnega centra. "Ima številne prostore, ki bodo na letni ravni gostili 2.000 delavnic s področij znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike," še beremo v izjavi za javnost. Arhiv Ithre pa naj bi poudaril "človeški element" Aramcovega pristopa in zgodovine.

Delovanje tudi onkraj svojih zidov in meja

Kot poudarja Ithrina spletna stran, je kulturni center v osrčju misije savdske kraljevine, da "nenehno vzpostavlja pozitivne odnose in se strateško pozicionira na svetovni ravni". Pobuda Bridges, torej Mostovi, je ključni del mednarodnega dosega Ithre, s podpiranjem pobude Culturunners, ki jo je ustanovil Stephen Stapleton, sicer znan tudi kot soustanovitelj kolektiva Edge of Arabia, v katerem ustvarja več savdskih umetnikov.

Ithrino delovanje pa že zdaj ni omejeno zgolj na lastne prostore, saj kot soorganizatorka sodeluje pri razstavi Ahmed Mater: Mecca Journeys v Brooklynskem muzeju v New Yorku, ki je na ogled do 2. aprila.

