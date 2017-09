Veliki mednarodni baletni gala z Antonom Bogovom

Vrsta mednarodnih solistov na mariborskih deskah

16. september 2017 ob 17:06

Maribor - MMC RTV SLO

"Samodisciplina je zelo pomembna, vendar je tukaj treba upoštevati tudi, da gojimo baletniki ogromno ljubezen do svojega poklica, kar veliko spremeni, in brez nje nikakor ne gre," je pred leti v intervjuju dejal prvak mariborskega Baleta Anton Bogov.

V Veliki dvorani SNG-ja Maribor drevi organizirajo Veliki mednarodni baletni gala z Antonom Bogovom, ki ga v duhu pristnega umetniškega sodelovanja prirejata Baletna akademija Antona Bogova in Balet SNG-ja Maribor.

Popotovanje po pokrajinah plesne umetnosti

Ob nekaterih najznamenitejših koreografskih točkah iz baletne zakladnice, ki jo zaokrožujejo klasične mojstrovine, kot so med drugim Labodje jezero, Le corsaire ali Esmeralda, bo mogoče videti tudi sodobne plesne stvaritve, nastale na glasbo 20. in 21. stoletja, ki jo podpisujejo na primer Astor Piazzolla in zasedba Radiohead.



Poleg Bogova in solistov mariborskega baleta bodo ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG-ja Maribor pod taktirko Simona Krečiča nastopili še gostje iz evropskih baletnih prestolnic, in sicer prvakinja Züriškega baleta Viktorina Kapitonova, baletna prvakinja Dunajske državne opere Maria Jakovleva, baletni prvak Dunajske državne opere Denis Čerevičko, prvakinja Stuttgartskega baleta Hyo-Jung Kang, solist Stuttgartskega baleta Pablo von Sternenfels, prvakinja Praškega baleta Nikola Marova in prvak Praškega baleta Michal Štipa.

Cvetober plesnih stvaritev na mariborskem odru

Drevišnji program sestavljajo Adagio iz baleta Labodje jezero, Vertigo, Pas de deux iz baleta Diana in Akteon, Bajadera, Grand pas de deux iz baleta Don Kihot, Blind iz baleta Tango, Pas de deux iz baleta Esmeralda, Vida (v praizvedbi), Pas de deux iz baleta Gusar, L’Accordéoniste, tretje dejanje Labodjega jezera in Pas de deux iz baleta Jevgenij Onjegin.

Iz Rusije prek Kazahstana in Japonske v Slovenijo

Leta 1975 v Omsku v Rusiji rojeni Anton Bogov je baletno šolanje zaključil v Almatiju v Kazahstanu. Uspeh na baletnem tekmovanju v ruski prestolnici mu je odprl vrata v Mednarodno baletno gledališče Ochi na Japonskem, kjer še danes redno gostuje. Že v letu 1994 se je priključil baletnemu ansamblu SNG-ja Maribor, leta 1996 je postal solist.

Kot prvi solist in prvak mariborskega Baleta redno nastopa tudi z drugimi ansambli v naši okolici (SNG Opera in balet Ljubljana, Opera v Gradcu, HNK Zagreb in Narodno gledališče v Pragi). Kljub klasični baletni izobrazbi, pogosto nastopa tudi v sodobnejših stvaritvah koreografov, kot sta mariborska Edward Clug ali Valentina Turcu.

Zadnja vloga Antona Bogova, s katero je pokazal novo dimenzijo umetniške zrelosti in navdušil tako baletne kritike kot občinstvo, je naslovna vloga dramskega baleta Jevgenij Onjegin.



Med njegove zadnje nastope spadajo še naslovna vloga v baletu Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva, vloga Don Joséja iz baleta Carmen Rodiona Ščedrina (obe v koreografiji Turcujeve), vloga Colina iz komičnega baleta Navihanka, vloga zapeljivca Vikont Valmont iz neobaročnega baleta Nevarna razmerja ter Princ Siegfried (Labodje jezero).

Številne lovorike z vsega sveta

Udeleževanje na številnih mednarodnih baletnih tekmovanjih - v Seulu, Ljubljani, Budimpešti, Varni, Nagoji, Luksemburgu in Šanghaju - mu je med letoma 1995 in 2004 prineslo visoke nagrade za izvrstno tehniko, najboljše partnerstvo in celostni umetniški vtis. Po izboru novinarjev revije Mariborčan je bil naj kulturnik leta 2006, leta 2007 pa je prejel nagrado Prešernovega sklada.

Drevišnji Veliki mednarodni baletni gala z Antonom Bogovom na Velikem odru SNG-ja Maribor se začne ob 19.30.

P. G.