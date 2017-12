Velikim malim lažem ni konca: HBO napovedal še drugo sezono serije

Z njo pa tudi novo silo na režiserskem stolčku

9. december 2017 ob 13:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Velike male laži (Big Little Lies), nadaljevanka o skrivnostih, lažeh in umoru v tesno prepleteni, bogataški ameriški predmestni skupnosti, se očitno nadaljuje, četudi je sprva prišla na zaslone kot miniserija.

Prvo sezono HBO-jeve serije s sedmimi, nekaj manj kot uro dolgimi epizodami, v kateri spremljamo zgodbe mater majhnih otrok v fiktivnem kalifornijskem predmestju, je po istoimenskem romanu, prodajni uspešnici iz leta 2014, ki jo je podpisala avstralska avtorica Liane Moriarty, režiral Kanadčan Jean-Marc Vallée.

Razveseljiva izbira britanske režiserke

Kot so na Twitterju zapisali pri HBO-ju, bo za drugo sezono na režiserski stolček sedla Britanka Andrea Arnold, trenutno nemara najboljša režiserka na Otoku. V preteklosti se je izkazala s filmom Akvarij (Fish Tank), v katerem je blestel takrat še ne tako zelo slavni Michael Fassbender. Film je v letu 2009 odnesel tudi nagrado žirije v Cannesu in v naslednjem letu še bafto za najboljši britanski film, BBC pa ga je uvrstil na 65. mesto svojega seznama stotih najboljših filmov 21. stoletja.

V lanskem letu se je Arnoldova podpisala še pod film ceste nove generacije Ameriška ljubica (American Honey) in tudi z njim odnesla nagrado žirije iz Cannesa ter si prislužila nominacijo za bafto za najboljši britanski film.

Ne zgolj "še ene Razočarane gospodinje"

V prvi sezoni Velikih malih laži v glavnih vlogah spremljamo Reese Witherspoon in Nicole Kidman, ki sta tudi producentki nadaljevanke. Čeprav so številni komentatorji sprva serijo spregledali, saj so menili, da gre za "še ene Razočarane gospodinje", morda tudi ker za njo stoji David E. Kelly. Vendar je serija hitro dokazala, da ne gre za še eno lahkotno žajfnico za ženske, in odnesla kar nekaj nagrad letošnje sezone.

Zaupanja vredna ekipa prve sezone

Serija je bila deležna 16 nominacij za nagrade emmy, svojim ustvarjalcem pa prinesla osem kipcev. Med drugim je nadaljevanka dobila emmyja za najboljšo miniserijo, režiser Jean-Marc Vallée je bil ovenčan za najboljšo režijo v seriji (komedija), Nicole Kidman za najboljšo glavno igralko v seriji, njen partner v Velikih malih lažeh Alexander Skarsgård za najboljšega glavnega igralca v seriji, Laura Dern pa za najboljšo stransko igralko.

Poleg omenjenih v prvi sezoni igrajo še Shailene Woodley, Adam Scott, Zoë Kravitz, James Tupper in Jeffrey Nordling.

P. G.