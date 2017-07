Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Razstava velike krajine v slovenskem slikarstvu je kot del festivala Art Stays na ogled v Qcentru na Ptuju. Foto: Art Stays Ptuj Letošnji festival Art Stays nosi naslov Natur-al(l) in se osredotoča na umetnike, ki se angažirano ukvarjajo z naravo ter posledicami človeškega malomarnega ravnanja z njo Foto: Art Stays Ptuj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veliko je lepo: več kot štirideset slovenskih umetnikov v dialogu z naravo

Velika krajina v slovenskem slikarstvu

13. julij 2017 ob 14:56

Ptuj - MMC RTV SLO

Narava od nekdaj ponuja navdih likovnim umetnikom, ki so jo dolga stoletja slikali predvsem kot kuliso osrednjemu prizoru, po nastopu razsvetljenstva pa so v njej predvsem našli zatočišče za razmislek o razmerju med človekom in naravo. Tudi v slovenski umetnosti ima narava posebno mesto, kakšno je bilo to v zadnjih desetletjih, osvetljuje razstava Veliko je lepo, ki jo danes odpirajo v sklopu festivala Art Stays na Ptuju.

Postavitev, ki sta jo postavila kustosa Dušan Fišer in Jernej Forbici, prvič na enem velikem razstavnem prostoru združuje dela, v katerih več kot štiridesetih slovenskih umetnikov vstopa v dialog z naravo.

Naslov razstave Veliko je lepo s podnaslovom Velika krajina v slovenskem slikarstvu se nanaša na monumentalnost formatov, ki je skupna vsem razstavljenim delom. Kustosa sta se osredotočila za dela ekstremnih dimenzij, ki se razširijo skoraj do arhitekturnih velikosti, da bi na tak način gledalcu omogočila lažje ponotranjenje videnega, še več, da bi z videnim sodeloval kot aktiven člen. Na ta način mu je omogočena drugačna percepcija lastne okolice, razmerja med seboj in prostorom.

Kot pojasnjujeta kustosa, razlog za odločitev za veliki format ni toliko estetske kot strateške narave. Njen namen je dimenzijska provokacija, ki občinstvo izzove k razmisleku o lastni majhnosti pred veličino narave, ne samo v naravnem, temveč tudi v razumskem kontekstu.

Ker se presenetljive moči narave ne da zmanjšati

Takšna slika ali fotografija sprožita razmislek o možnostih vzpostavitve odnosov, ki omogočajo povezanost z zemljo. Kot da nas želijo opomniti, da se presenetljive moči narave ne da zmanjšati, hkrati pa nam skozi ustvarjalnost in dojemanje lastnih ukrepov pomagajo razumeti, da smo del celote.

Na ogled so dela številnih vidnih likovnih ustvarjalcev pri nas, in sicer Aleksija Kobala, Emerika Bernarda, Franca Novinca, Janeza Hafnerja, Hermana Gvardjančiča, Metke Krašovec, Dušana Kirbiša, Joni Zakonjšek, Jureta Zadnikarja, Ganija Llalloshija, kolektiva IRWIN, Mirka Rajnarja, Borisa Jesiha, Karla Pečka, Marka Jakšeta, Uroša Weinbergerja, Mitja Ficka, Gregorja Pratnekerja, Ire Marušič, Miha Štruklja, Roberta Lozarja, Jurija Kalana, Jerneja Forbicija, Viktorja Rebernaka, Apolonije Simon, Albina Lugariča, Nikolaja Beera, Zmaga Jeraja, Simona Kajtne, Jožeta Slaka Đoke, Mita Gegiča, Tine Dobrajc, Polone Petek, Andraža Šalamuna, Sergeja Kapusa, Uroša Potočnika, Dušana Fišerja, Živka Marušiča, Saša Vrabiča, Dominika Mahniča, Igorja Banfija, Suzane Brborovič, Jasne Samarin, Duše Jesih, Maruše Šuštar, Silvestra Plotaysa Sicoeja in drugih.

M. K.