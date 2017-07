Veliko zlato areno iz Pulja odnaša Kratki izlet - film, ki ga je občinstvo ocenilo najslabše

Znani so zmagovalci 64. puljskega filmskega festivala

22. julij 2017 ob 19:07

Pulj - MMC RTV SLO/STA

"Sodobna eksistencialistična alegorija", kakor opisujejo celovečerec Kratki izlet režiserja Igorja Bezinovića, je festivalska žirija izbrala za najboljši film letošnjega filmskega festivala v Pulju.

Lovorika občinstva pa je na 64. puljskem filmskem festivalu, ki je potekal od 15. julija, pripadla filmu ZG80 režiserja Igorja Šeregija. Najboljša manjšinska koprodukcija je Sieranevada režiserja Cristija Puiuja.

Zvečer bodo Bezinovićevemu filmu v puljskem amfiteatru podelili veliko zlato areno s pojasnilom, da bodo gledalci, ki se bodo opogumili spustiti v film, srečali s posebnimi in širokimi spoznanji. Celovečerec, posnet po motivih romana Kratki izlet hrvaškega pisatelja Antuna Šoljana, je nagrajen tudi z zlato areno tudi za zvok. "Gre za vrstno križanje fikcije in dokumentarizma, dograditve konkretnega z abstraktnim in realnega z nadrealnim," beremo v utemeljitvi nagrade.

V zgodbi sledimo glavnemu junaku, ki se je spustil v iskanje starega samostana, a se ob tem znajde v alegoričnem potovanju v neznano. Je pa vsekakor zanimivo, da je publika Bezinovićev film ocenila najslabše izmed 13 filmov v hrvaškem programu.

Glas ljudstva odpira vrata

Najbolj navdušeni so bili nad filmom ZG80, ki govori o dogodivščinah navijačev zagrebškega Dinama med obiskom tekme v Beogradu. Šeregijev film si je poleg nagrade občinstva zlata vrata Pulja, prislužil zlato areno za masko.

Še naprej uspešen Ne glej mi v krožnik

Hana Jušić je prejemnica zlate arene za režijo, ki ji jo je prinesel celovečerec Ne glej mi v krožnik, ki je tudi eden mednarodno najbolj uspešnih hrvaških filmov novejšega datuma. Igralka Mija Petričević, ki je uprizorila Marijano, je dobila zlato areno za najboljšo glavno žensko vlogo, Adrijana Čulina kot Vera pa za najboljšo stransko žensko vlogo. Ne glej mi v krožnik ima tudi najboljšo kostumografijo in je tudi najboljši film po oceni društva hrvaških filmskih kritikov.

Režiser Rajko Grlić in pisatelj Ante Tomić sta prejela zlato areno za scenarij za komedijo Ustava Republike Hrvaške, ki jo je Grlić tudi režiral. Beograjski igralec Nebojša Glogovac je v Grlićevem filmu zaigral zagrebškega intelektualca Vjeka Kralja in je nagrajen za najboljšo moško vlogo.

Preberite tudi:

Intervju s hrvaškim režiserjem Rajkom Grlićem



Zagrebški igralec in režiser Dejan Aćimović je prejel zlato areno za najboljšo stransko moško vlogo, ki jo je ustvaril kot policist Ante Samardžić. Snemalec Branko Linta je pobral zlato areno za kamero. Aćimović se je letos v Pulju pojavil tudi kot režiser filma za otroke Anka, ki je imel najboljše vizualne učinke.

Zlati areni za scenografijo in glasbo sta šli za celovečerec Goran režiserja Nevia Marasovića, za posebne učinke filmu Mrtve ribe Kristijana Milića, za montažo pa filmu Agape režiserja Branka Schmidta.

Katera je najboljša manjšinjska koprodukcija?

V programu manjšinskih koprodukcij se je za nagrado potegovalo šest celovečercev, najboljša pa je koprodukcija Romunije, BiH, Makedonije, Francije in Hrvaške Sieranevada znanega romunskega režiserja Cristija Puiuja. V tričlanski žiriji mednarodnega programa je bila direktorica festivala slovenskega filma Jelka Stregel. Zlato areno za najboljši celovečerec so podelili filmu Človek z imenom Ove režiserja Hannesa Holma.

Zunaj glavnega festivalskega programa si je bilo mogoče pogledati tudi bosansko-slovensko-hrvaški celovečerec Naše vsakdanje življenje Ines Tanović in slovenski film Pojdi z mano v režiji Igorja Šterka, pri katerem je kot koproducent sodeloval hrvaški Kinorama, avtorja glasbe pa sta bila zagrebška producenta Jura Ferina in Pavao Miholjević.

P. G.