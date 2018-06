Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Anja Jelovšek, Happy Tiger (2013). Foto: Dejan Habicht/HOoST Anja Jelovšek, Junij (2015). Foto: HOoST Dodaj v

Veseli tiger in Junij - ko umetnik svojo potezo zaupa tehnologiji

Nova postavitev serije HOoST predstavlja delo Anje Jelovšek

4. junij 2018 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

HOoST, serija prodajnih razstav mladih umetnikov izven galerijskih prostorov, tokrat predstavlja že znana projekta Anje Jelovšek, ki pa ju razstavlja malo drugače. Ena najvidnejših umetnic svoje generacije se v obeh ukvarja s podobno temo - odnosu med tehnologijo in umetnostjo ter aktivno oziroma pasivno vlogo umetnika pri ustvarjanju svojega dela.

V prostorih lokala Tam Tam pri Miklošičevem parku bo do 16. junija na ogled serija risb večjih dimenzij Happy Tiger (2013) in projekt Junij (2015). V prvem je umetnica potezo (vsaj do neke mere) prepustila igrači plastičnega tigra na baterije, na katerega je pričvrstila flomaster. Igračo je položila na bel papir, ga zamejila z okvirjem in s tem določila tudi tigrove meje. Tiger je torej kreativni proces risanja opravil namesto nje, vendar z umetničinimi omejitvami.

V projektu Junij je tega meseca leta 2015 z elektrokardiogramom vsak dan beležila svoj srčni utrip. Njeno telo je postalo izvor risbe, linearnega zapisa, ki ga je "aktivno ustvarjala" EKG naprava, ko je dokumentirala "pasivno obstajanje" avtorice. Umetniška izpoved tokrat prihaja dobesedno "iz srca" - čeprav valovanje nepoznavalcu, nekomu brez medicinskega znanja, ne pove praktično nič.

V obeh primerih gre torej za risbe oziroma dnevnik, ki sicer ni umetničin, vendar hkrati vendarle je. S tem avtorica odpira razmislek o razmerju med umetnostjo in tehnologijo, o umetniku kot aktivnem oz. pasivnem ustvarjalcu svojega dela, pa tudi o (intimnem) kreativnem procesu kot takem in o slučaju, napaki ali neponovljivosti znotraj tega. V središču obeh projektov je torej prej sam ustvarjalni, performativni proces nastajanja dela kot končni izdelek sam. Obenem pa umetnica širi meje medija, saj so na presečišču drugih umetniških praks. Vsa razstavljena dela so na prodaj.

Anja Jelovšek (1990) je leta 2014 diplomirala iz slikarstva, trenutno nadaljuje študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Razstavljala je na več samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini - med drugim v KIBLI (2018), v Dobri Vagi (2018), UGM Studio (2017), Jakopičevi galeriji (2017), MSU Zagreb (2016), Galeriji ŠKUC (2016) in Galeriji P74 (2013,2015). Je prejemnica Priznanja UL ALUO za posebne dosežke. Leta 2017 je bila nominirana za nagrado skupine OHO. Živi in ustvarja v Ljubljani.

M. K.