Video: Festival Ljubljana odprla pomorščak Magellan in njegova 20-metrska barka

Sfera Mundi v izvedbi skupine La Fura dels Baus

29. junij 2018 ob 21:30,

zadnji poseg: 29. junij 2018 ob 22:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S svetovno premiero predstave Sfera Mundi v izvedbi katalonske gledališke skupine La Fura dels Baus se je na Kongresnem trgu začel 66. Ljubljana festival.

Do 3. septembra bo ponujal žanrsko raznolik program v izvedbi mednarodno priznanih umetnikov. Že tretje leto zapored se bo mogoče zapeljati tudi s festivalsko ladjico.

Posnetek celotne predstave s Kongresnega trga si lahko ogledate v videu pod novico!



Svetovna premiera v Ljubljani

Skupina La Fura dels Baus, ki je lani na Kongresnem trgu uprizorila Orffovo scensko kantato Carmina Burana, je predstavo Sfera Mundi – potovanje okrog sveta zasnovala posebej za Kongresni trg in za 66. Ljubljana Festival.

Za svetovno premiero v Ljubljani so želeli izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja Kongresni trg. Filharmoniki so igrali na glavnem odru, Ljubljanski grad pa je bil kraj, kjer so simbolično izstrelili raketo Space X. Skoraj triodstotni naklon trga so uporabili za 2018 litrov vode, fasado Uršulinske cerkve, okoliških stavb in dreves pa za projekcijo podob z Magellanovega in Enriquejevega potovanja.

"So pa še druga presenečenja, ki jih ne želim razkriti. Gre za prostor z veliko možnostmi za La Fura dels Baus," je pred predstavo razložil eden izmed umetniških vodij skupine Carlus Padrissa.

Priznanje drznim pomorščakom

S spektaklom, ki je koprodukcija skupine La Fura dels Baus in Festivala Ljubljana, ustvarjalci izrekajo priznanje drznim pomorščakom odprave Portugalca Ferdinanda Magellana, ki je pred 500 leti obplula svet.

Pred 500 leti je veljalo prepričanje, da je Zemlja ravna ploskev, na zemljevidih pa so bile vrisane le tri celine. A na koncu odprave Magellana se je izkazalo, da je Zemlja okrogla, to spoznanje pa je pomenilo velik skok za človeštvo, je povedal Padrissa.

Prvi, ki je obkrožil svet

Gledalci so zgodbo videli skozi oči in glas najšibkejšega človeka na tej odpravi, Magellanovega malajskega sužnja in tolmača Enriqueja. Magellan je Enriqueja kupil na eni izmed odprav, ko je šel iz Portugalske do Indije, in ga nato vzel na odpravo. Ko so prečkali Atlantik in našli Magellanov preliv na skrajnem jugu celinske Južne Amerike in nato zapluli v Tihi ocean ter dosegli območje današnjih Filipinov, pa je Enrique prepoznal jezik.

Šlo je namreč za jezik območja, od koder je bil odpeljan v suženjstvo. In tako je bil pravzaprav Enrique tisti, ki je prvi fizično obkrožil svet, je povedal Padrissa.

20 metrov dolga barka, zgrajeno iz svetlobnih cevi

V predstavi so med drugim uporabili 20 metrov dolgo barko, zgrajeno iz svetlobnih cevi, ter deset metrov visoko figuro velikana, ki predstavlja Magellana. V predelu njegovega srca je na posebnem podestu stala hrvaška mezzosopranistka Irena Parlov, velikanu pa je glas posodil slovenski dramski in filmski igralec Boris Ostan.

Dirigent predstave je Josep Vicent, ob zračnih plesalcih sodeluje baletni ansambel SNG Ljubljana, koreografinja je Gabriela Barberio.

Celostna umetnina in 360-stopinjska izkušnja

Predstava želi biti celostna umetnina oziroma gesamtkunstwerk, kot je to poimenoval nemški skladatelj Richard Wagner – La Fura dels Baus je pred leti uprizorila tudi njegov znameniti Nibelungov prstan –, pri kateri se glasba združi z različnimi scenskimi disciplinami: fizičnim gledališčem, plesom, poezijo, scenografijo, vizualnimi umetnostmi, oblikovanjem svetlobe in posebnimi učinki. "Občinstvo želimo vključiti v 360-stopinjsko izkušnjo, ki jo bodo zaznali z vsemi svojimi čuti," je pojasnil Padrissa.

Cross-over koncert Simfonična ekstaza 2

V petek se je začel tudi Ljubljana festival na Ljubljanici, v soboto pa se z velikim cross-over koncertom Simfonična ekstaza 2 na Kongresnem trgu na ljubljansko prizorišče vrača slovenski skladatelj, multiinstrumentalist in dirigent Rok Golob.

Julijsko dogajanje bo zaznamoval nedeljski koncert orkestra Münchenske filharmonije pod taktirko Paava Järvija v Cankarjevem domu. Festival sta pred tem že napovedali premiera slovenske različice muzikala Briljantina v Cankarjevem domu in Poletna noč na Kongresnem trgu.

Med nastopajočimi na letošnjem festivalu je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek izpostavil še Filharmonični orkester milanske Scale, sopranistki Kristine Opolais in Diano Damrau, Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga in zasedbo Laibach.

N. Š.