Video: Gary Oldman kot Winston Churchill - je kdo rekel oskar?

Režijo biografske drame je prevzel Joe Wright

15. julij 2017 ob 14:12

London - MMC RTV SLO

Na spletu se je pol leta pred premiero pojavil napovednik za film Najtemnejša ura, v katerem Gary Oldman upodablja Winstona Churchilla.

Čeprav biografska zgodovinska drama v režiji Joeja Wrighta (Prevzetnost in pristranost, Pokora) in po scenariju Anthonyja McCartna na platna prihaja šele v začetku naslednjega leta - za datum slovenske premiere je določen 11. januar 2018 -, nekateri Oldmanu, ki naj bi se prepričljivo "zlil s karizmo in značajem" velikega državnika, že napovedujejo oskarja.

Po zmago "za katero koli ceno"

Resnična zgodba je umeščena na začetek druge svetovne vojne, ko se novopečeni predsednik britanske vlade Winston Churchill zoperstavi mirovnim pogajanjem z nacistično Nemčijo in zahteva, da se okupatorju ne sme popuščati. Preostanek vlad, ki je resno razmišljala o pogajanjih za mirovno pogodbo (Hitler je do junija 1940 osvojil že polovico Evrope), je postavil pred dejstvo, da se bo Britanija borila za svoje ideale in svobodo naroda.

Že v svojem prvem govoru kot premier 19. maja 1940 sodržavljanom ni obljubil "ničesar razen krvi, truda, solz in potu". Napovedal je, da se vojna lahko konča samo z zmago "za katero koli ceno". Njegova odločitev je spremenila tok zgodovine, saj je z uveljavljanjem takšne politike okrepil samozaupanje Britancev in voljo do odpora, s tem pa ustvaril osnovo za končno zmago nad Hitlerjem.

Po Churchillu ... Churchill

Najtemnejša ura je že druga visokoproračunska produkcija o življenju Winstona Churchilla v zadnjem času: ravno prejšnji mesec je premiero doživel film Churchill, zgodba o njegovih odločitvah pred usodnim "dnevom D", v kateri je britanskega vodjo odigral Brian Cox. Naša recenzentka Ana Jurc je filmu namenila oceno -3 in zapisala, da gre za "predvidljivo, enodimenzionalno študijo osebnosti, ki ji nihče ne bi mogel pripisati subtilnosti".

A. K.