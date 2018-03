Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med slovenskimi filmi se nakazuje, da se v splošnem produkcijsko znanje avtorjev in mentorjev na šolah zvišuje, ugotavljajo organizatorji festivala Zoom. Foto: Zoom Mladi filmarji so lahko nadgradili svoje znanje na brezplačnih delavnicah filmske igre, scenaristike, produkcije in na delavnici zvok v filmu (na fotografiji). Foto: Zoom

Video: Oglejte si nagrajene kratke filme festivala Zoom

Mladi razmišljajo o odgovornosti in družbi

23. marec 2018 ob 20:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Pionirskem domu so podelili nagrade dvanajstega Mednarodnega filmskega festivala za otroke in mladostnike Zoom. V mednarodni sekciji je slavil esejski dokumentarec kosovske avtorice, v domačih pa izpostavlja obetavne filmarje prihajajočih generacij.

"Za filme, prispele na letošnji festival, bi lahko rekli, da jih skupno povezujejo predvsem razmišljujoče tematike o odgovornosti, odnosih in o družbi širše," je o letošnjem festivalskem naboru zapisal selektor tekmovalnega programa festivala Rok Govednik. Na tridnevni festival se je prijavilo 3.060 filmov z vsega sveta; v konkurenco za izbor najboljšega filma se je uvrstilo 456 filmov iz Slovenije in tujine.

Žiranti - letos so to bili Lotos Vincenc Šparovec, Nika Autor, Nace Zavrl in Aleš Belak - so podelili nagrade v štirih kategorijah: otroškega slovenskega in otroškega mednarodnega ter mladinskega slovenskega in mladinskega mednarodnega filma. Vse štiri zmagovalne filme boste našli na dnu novice.

Najboljši otroški slovenski film je postala kratka animacija Med dvema ognjema v produkciji ZVVIKS, ki so ga ustvarili osnovnošolci Maj Božanić, Lian Klančnik Poviri, Maj Durakovič, Lovro Ian Ozmec, Puja Grubnar Pohar, Ana Hodošček, Petja Kapele, Matevž Kastelic, Tian Šterbec Terbec in Maša Žgur. "Film iz izjemne konkurence izstopa tako tehnično kot estetsko, povrh pa ga odlikuje še močna sporočilnost," je zapisala žirija. "S spretno izrabo skromnih pripovednih sredstev nam Med dvema ognjema dokaže, da otroštvo ni le čas lahkotnega veselja, pač pa tudi jeze, sovraštva in nasilja."

V kategoriji mladinskega filma sta se med domačimi prispevki najbolje odrezala Anže Testen in Andraž Žigart s Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. Njun Vonj po razkroju "odpira svetlo prihodnost, saj je filmski izraz potisnjen na višjo, zahtevnejšo raven. Zapleteni montažni prijemi so zlepljeni v smiselno celoto, zvočna podoba pa bi zlahka konkurirala tudi mojstrom," je zapisala režija, ki je pri filmu posebej poudarila "profesionalnost, čustveno nabitost ter dovršenost filmskega izraza".

Najboljši otroški mednarodni film je postal The Lost Roar, skupinsko delo, nastalo v produkciji Signal Film & Media. "Barvite risane podobe se nežno zlivajo iz kadra v kader, pestra ozadja pa so naslikana z neizmerljivim občutkom za lepoto. A film ni presežen zgolj zaradi likovne spretnosti: enako močna je tudi pripovedna plat, ki je žirijo ne nazadnje očarala s svojim preprostim, a glasnim sporočilom."

Preostane le še mladinska mednarodna kategorija, kjer je s konkurenco pometel film This Is Us avtorice Arte Elezi in v produkciji Doku Festa. Film, ki kaže "neznansko mero zrelosti", je žirija pohvalila z naslednjimi besedami: "Namesto novih posnetkov nam režiserka ponuja najdeno, arhivsko gradivo – filme, videe, družinske fotografije, ki jih Elezi spretno ter samozavestno plete v večplastno celoto. Film This Is Us jasno obvlada vse prijeme prvoosebnega filma, vključno z na trenutkom filozofskim komentarjem, obenem pa je politično dovolj prodoren, da bi zlahka tekmoval (in zmagal) tudi na festivalih za odrasle. Redki so filmi, ki s tako omejenimi sredstvi uspejo doseči tako veliko."

Mladi niso slepi za težave sveta

Vodja festivala Vesna Tripković je o letošnjih filmih povedala, da ostajajo aktualen odsev sveta, v katerem mladi živijo. "Veliko filmov, otroških in mladinskih, govori o osamljenosti, samopodobi, tehnološki zasvojenosti, migracijah. Slovenski avtorji se veliko ukvarjajo z odnosi, tako ljubezenskimi kot medvrstniškimi, socialnimi izključevanji."

V mednarodni selekciji je bilo več dokumentarnih prispevkov, skozi katere so mladi analizirali socialne razlike in ekonomske migracije. "Nekateri filmski izdelki so prave mojstrovine, dostikrat dokazujejo, da je manj lahko več in da je dobra zgodba še vedno - skoraj vse," je zadovoljna Tripkovićeva.

