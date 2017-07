Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Drevesna hiša v Mestnem gozdu ima šest krakov, ki gledajo v gozd in lahko obiskovalce informirajo o vsebinah in funkcijah gozda. Ogled je brezplačen, hišo, ki naenkrat sprejme največ 30 ljudi, pa je mogoče tudi najeti. Foto: Spletna stran mesta Celje

Video: Prisluhniti gozdu iz največje drevesne hiše v Sloveniji

Arhitektura zasnova v sozvočju z naravo

10. julij 2017 ob 09:49

Celje - MMC RTV SLO

Le nekaj minut hoda nad starim mestnim jedrom Celja, v tamkajšnjem Mestnem gozdu, stoji drevesna hiška, opazovalnica na gričku v tesnem sobivanju z naravo.

Sprva skromen projekt drevesne opazovalnice je z izjemno arhitekturo hitro presegel pričakovanja. Danes je stična točka v naravi poleg mesta, tu potekajo družabni dogodki, projekt, ki velja za največjo drevesno hišo v Sloveniji, je s posebno zasnovo pritegnil tudi pozornost mednarodne strokovne javnosti.

Arhitekturno zasnovo sta narekovala odnos z naravo, sprva v materialu - les so pridobili neposredno iz gozda, v katerem stoji hiša -, pa tudi reinterpretacija narave same. Funkcijo opazovalnice dreves izpolnjujejo pogledi, ki se razpirajo v okolico, mogoči so tako iz notranjosti kot zunanjosti in omogočajo dejaven stik z gozdom.

"Iz skromne drevesne opazovalnice, kar je bilo njeno izvorno poslanstvo, je prerasla v odprti, univerzalni prostor srečevanja, v katerem se lahko zgodi skoraj vse: od tega, da hiška skoraj čarobno deluje kot magnet in izgovor za individualen, družinski ali skupinski ter šolski obisk narave, do tega, da je postala pravi laboratorij za raziskovanje in prisluškovanje drevesom, prostor različnih kreativnih delavnic, zunanjih in notranjih koncertov, pesniških večerov in razstav," so o hiški zapisali na spletni strani mesta Celje.

Več podrobnosti izveste v priloženem prispevku Julije Vardjan iz Poletne scene.

VIDEO Hiša na drevesu

