Video: Pussy Riot proti Trumpu in policijski državi

Nova pesem feministične punk skupine

9. november 2017 ob 17:06

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruska glasbena in aktivistična skupina Pussy Riot je izdala novo protestno pesem z naslovom Police State (Policijska država). Pesem obsoja policijsko nasilje, kritika pa ponovno leti tudi na ameriškega predsednika Trumpa.

Feministična punkovska skupina Pussy Riot je novo pesem na platformi YouTube objavila v sredo, natanko leto dni po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah, kar je članica skupine Nadežda Tolokonikova označila za "žalostno obletnico".

V glasbenem videospotu lahko vidimo znano ameriško igralko Chloe Sevigny. Pojavi se kot policistka, ki z gumijevko udriha po igračah, sredi nasilja in prestrašenih zamaskiranih žensk pa pleše balerina. Ob tem se pojavljajo tudi prizori, v katerih otroci pod prisilo gledajo televizijske posnetke srečanja med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Od članic skupine lahko v videospotu prepoznamo le Nadeždo Tolokonikovo, ki je za New York Times povedala, da so druge članice in člani skupine zaradi varnosti ostali anonimni. Po besedah Tolokonikove je bil namen videospota ponazoriti, "kako težko in nevarno je za politične aktiviste širjenje informacij." Umetnica in glasna kritičarka Putinove vladavine je dodala, da so bili člani skupine Pussy Riot in ljudje okoli njih že večkrat napadeni, nekateri pa celo ubiti. "Umrli so le zato, ker so bili politično aktivni," je za New York Times povedala Tolokonikova.

28-letna Rusinja pravi, da ZDA morda niso dobesedno avtoritarna država, vendar se ji zdi, da Trump s svojim načinom vodenja države sledi Putinu. "Trumpov odnos do medijev, ko pravi, da ne smejo širiti lažnih informacij, je zame res slab znak, ker je bil podobnih misli Putin, ko je prišel na oblast," je spomnila. Skupina Pussy Riot se je Trumpa lotila že lani v pesmi Make America Great Again.

Policijski nadzor

Tolokonikova živi v Moskvi, kjer naj bi jo oblasti nadzorovale. "Glede tega nisem nič posebnega. Vsak, ki se odloči vpletati v politiko, je v Rusiji nadzorovan," je prepričana aktivistka. Naslov nove pesmi zanjo tako ne pomeni le prazne fraze: "Zame to niso le besede – vem, kaj pomeni policijska država." Vseeno ostaja odločna: "Če nenehno razmišljaš o strahu, o tem, da boš pretepen, in o podobnih stvareh, ne boš nikoli storil ničesar. Sama raje razmišljam o stvareh, ki se jih da spremeniti."

Nadeždo Tolokonikovo in njeno kolegico iz skupine Mario Aljohino so v Rusiji marca 2012 aretirali zaradi spornega nastopa - punkovske molitve proti Putinu – v moskovski katedrali, nakar sta zaradi huliganstva pristali v zaporu, iz katerega so ju izpustili predčasno decembra 2013.

Maria Aljohina je pretekli mesec s protestom, zaradi katerega so morali začasno zapreti Trumpovo stolpnico na Manhattnu, od Rusije zahtevala izpust ukrajinskega filmarja Olega Sencova.

M. Z.