Videofestival Narave: "po travniku hrepenenja ..."

Začetek 14. videofestivala v Bežigrajski galeriji 2

11. april 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Videofestival Narave zaznamujejo ljudje in njihove narave, sporočajo iz Bežigrajske galerije 2, kjer do petka poteka 14. izvedba tega festivala, pravzaprav razstava videov in filmov.

Stvaritve, ki so na ogled v galeriji, temeljijo na podobah narave in na videih, ki vključujejo posamezne sekvence - ali pa imajo izhodišče v posameznih stvareh, ki so v naravi ter tudi v naravi človekovega bivanja in prebivanja, razmerij med preteklimi in današnjimi dogodki ter njihovem komentiranju.

Letos festival posebej prikazuje izbor filmov in videov Davorina Marca iz obdobja med letoma 1978 in 2016. Gre za enega temeljnih avtorjev novega slovenskega filma in videa, videti je mogoče pet kratkih filmov in devet videov iz njegovega opusa. Do petka si je poleg Marčevih filmov in videov mogoče ogledati še dela Tese Drev, Nadje Osojnik in Zvonke T. Simčič. Vse tri umetnice so bile za festival izbrane prek razpisa.

Vzporedna nepopolnost, Žabja pustolovščina in Tiha moč

Tesa Drev se predstavlja z videom Vzporedna nepopolnost, ki ga je navdihnil film Jamesa Benninga 10 pogledov v nebo iz leta 2004. "Ideja videa je poudariti nasprotja med dejanskimi prostori in miselnimi prostori, ki v teh 'sobivajo' oziroma v njih obstajajo vzporedno. Namen je pokazati, da je naš vsakdan konstruiran umetno in da se resničnost ves čas meša s fikcijo," so sporočili iz galerije.

Nadja Osojnik se predstavlja z videom Žabja pustolovščina, ki govori o tem, kako žabe preživijo zimo in kako se nato množično selijo do bližnjih mlak.

Zvonka T. Simčič pa se predstavlja z videom Tiha moč, o njenem delu pa je Alenka Spacal zapisala, da se avtorica "s svojimi umetniškimi deli bori na edinstven način, ko kot umetnica in mati, odeta v podobo Lepe Vide, stopa z otrokom v naročju po travniku hrepenenja pravičnejšemu in boljšemu svetu naproti".

Dva kataloga za 14. festival

Letošnji festival bosta pospremila kataloga, in sicer prvi z besedili kustosa festivala Miloša Bašina ter avtoric predstavljenih del, drugi s pregledom Marčeve filmske in videoustvarjalnosti. S preteklih festivalov Bežigrajska galerija 2 v svoji zbirki hrani 700 videodel.

Razstavo videofestivala Narave bodo v Bežigrajski galeriji 2 odprli drevi ob 19. uri, na ogled pa bo do 14. aprila.

P. G.