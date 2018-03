Vila Rafut: ministrstvo je za hiter prenos lastništva na novogoriško občino

Prenos z MZIŠ-ja na Mestno občino Nova Gorica

21. marec 2018 ob 13:00

Ljubljana/Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

"Če bo Mestna občina Nova Gorica nemudoma pripravila in predložila naložbeni program, iz katerega bo razviden namen, torej vsebina, finančna konstrukcija in terminski načrt, je lahko prenos izveden kmalu," med drugim sporočajo z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Govor je o prenosu lastništva Laščakove vile, znane tudi kot vila Rafut, z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na novogoriško občino. Tamkajšnji mestni svet je namreč po protestu javnosti in oblikovanju civilne iniciative v preteklem tednu izglasoval prenos lastništva Laščakove vile z MIZŠ-ja na novogoriško občino.

Brezplačen prenos na mestno občino

Zdaj je torej na vrsti novogoriška občina, da predloži ministrstvu potrebne dokumente, ki jih bo ministrstvo preneslo na občino. Ministrstvo bo po prejemu predloga in dokumentacije, ki je temelj za brezplačni prenos, predlagalo vladi - kot to določa zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti -, da sprejme sklep, da se Laščakova vila in pripadajoči objekti brezplačno prenesejo na Mestno občino Nova Gorica.

Mestna občina pripravlja dokumentacijo

Priprava dokumentacije poteka, ministrstvu pa jih bodo poslali predvidoma do konca meseca, so sporočili z novogoriške občine. Na ministrstvu pa so navedli še, da so se vseskozi zavedali pomena Laščakove vile, zato so si vrsto let prizadevali za rešitev problematike. Ponudili so veliko rešitev in pri tem sodelovali z vsemi pristojnimi ustanovami - ministrstvom za kulturo, ministrstvom za okolje in prostor, območno enoto zavoda za varstvo narave in območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine ter z novogoriško občino. Ko so bile izčrpane vse možnosti, so vsi omenjeni soglašali, da je še edina pot javna dražba vile.

Rešitev za ta kulturni in naravni biser

Na ministrstvu so dodali še: "MIZŠ je več let pozival novogoriško občino k predložitvi dokumentacije, na podlagi katere bi ministrstvo lahko začelo postopek prenosa. Čeprav si je tudi novogoriška občina, tako kot ministrstvo, želela rešitve za ta kulturni in naravni biser, se za prevzem Laščakove vile ni odločila. Je pa vseskozi tvorno sodelovala pri iskanju drugih možnih rešitev. Zato nas veseli, da se je mestni svet občine Nova Gorica odločil za prenos lastništva Laščakove vile z države na občino."

P. G.