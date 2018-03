Vila Rafut ne bo šla na javno dražbo, protestni shod prepričal župana in svetnike

V torek je okoli vile Rafut približno 50 aktivistov Goriške.si s somišljeniki in podporniki tudi z italijanske strani sklenilo živo verigo. Pridružili so se jim tudi člani združenja za zaščito naravne in kulturne dediščine rafutskega parka ter člani društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Foto: Televizija Slovenija