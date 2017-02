Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Julia Roberts bo v filmu verjetno odigrala vlogo zagovornice umora obtožene temnopolte medicinske sestre. Foto: EPA Viola Davis bo zaigrala medicinsko sestro, ki ji bel par zabiča, da se ne sme dotikati njunega otroka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Viola Davis in Julia Roberts v filmu o zagovornikih večvrednosti bele rase

Davisova z vlogo medicinske sestre obtožene umora

1. februar 2017 ob 18:24

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

V filmski upodobitvi romana Small Great Things avtorice Jodi Picoult bosta zaigrali hollywoodski zvezdi Viola Davis in Julia Roberts. Producent bo Marc Platt, ki je bil producent tudi pri izjemno uspešnem muzikalu Dežela La La.

Po poročanju portala Deadline bosta namreč prav igralki Viola Davis in Julia Roberts v filmu, ki bo posnet po romanu Small Great Things, prevzeli glavni vlogi. Davisova, ki je ena izmed favoritinj za oskarja za stransko žensko vlogo v filmu Fences, bo igrala temnopolto medicinsko sestro, ki ji bo beli par, ki podpira ideje nadvlade bele rase, zabičal, da se ne sme dotikati njunega novorojenca. Potem ko dojenček umre, se zgodba zaplete in medicinska sestra se znajde na sodišču obtožena umora.

Po poročanju spletnega The Guardiana zgodba delno temelji na resničnih dogodkih, katero vlogo bo v filmu prevzela Julija Roberts, pa za zdaj še ni jasno, čeprav bo to najverjetneje vloga zagovornice, ki bo prevzela primer in zagovarjala medicinsko sestro.

Small Great Things sicer ne bo prva knjiga Jodi Picoult, ki bo doživela filmsko priredbo. To je že doživelo tudi njeno delo Rojena iz tvojega življenja, po kateri je bil posnet film Iz tvojega življenja. V njem je v glavni vlogi zaigrala Cameron Diaz.

Viola Davis je za film Fences letos prejela zlati globus za najboljšo žensko vlogo, leta 2015 pa je kot prva temnopolta igralka dobila emmyja za glavno žensko vlogo v seriji televizije ABC Kako se izmazati z umorom. Julia Roberts je nazadnje z Georgeem Clooneyjem zaigrala v kriminalni drami Denarne igre in komediji Garryja Marshalla Mother's Day.

G. K.