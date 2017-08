Violinist renesančnega duha Dimitrij Sitkovecki v Križevniški cerkvi

Nastop v sklopu 65. Ljubljana festivala

9. avgust 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Križevniška cerkev bo prizorišče še enega v nizu poletnih koncertov, saj je v sklopu Ljubljana festivala napovedan nastop Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije (SF), ki se mu bo kot koncertni mojster pridružil violinist ruskega rodu Dimitrij Sitkovecki.

Na koncertu violinista Dimitrija Sitkoveckega, ki slavi kot tudi sicer vsestransko glasbeno dejaven umetnik, s Komornim godalnim orkestrom SF-ja bo v solistični vlogi nastopil slovenski flavtist Boris Bizjak. Sicer pa je violinist že v ponedeljek v okviru Ljubljana festivala z istim orkestrom nastopil v Križevniški cerkvi z deli ruskega romantika Čajkovskega in madžarskih mojstrov prve polovice 20. stoletja Dohnayija in Bartoka.

Med barokom in klasicizmom

Drevi bodo prav tako na istem prizorišču izvedli šesto od desetih Hamburških simfonij Carla Philippa Emanuela Bacha, avtorja razpetega med barokom in klasicizmom, ter njegov Koncert za flavto kot različico Koncerta za čembalo in godala s continuom. V priredbi Sitkoveckega pa bo zazvenel Šostakovičev Godalni kvartet št. 3, nastal leto po koncu druge svetovne vojne.

Štiri desetletja, zapisana glasbi

Dimitrij Sitkovecki že več kot štiri desetletja deluje kot umetnik in predavatelj, piše v programski knjižici festivala. Njegova kariera violinista je dokumentirana na številnih posnetkih bodisi velikih koncertnih del bodisi kompozicij komornega repertoarja.

Sitkovecki je tudi pedagog, dirigent in glasbeni vodja orkestrov, umetniški vodja festivalov pa tudi avtor več kot 50 priredb znanih mojstrov, kot so Bach, Haydn, Beethoven, Brahms, Bartok, Čajkovski, Šostakovič, Stravinski in Šnitke.

S flavto prek Pariza po vsem svetu

Flavtist Bizjak živi in deluje v Londonu, diplomiral pa je v Parizu, pred tremi leti je na Ljubljana festivalu nastopil na recitalu z britanskim pianistom Simonom Laneom. Po zmagi na mednarodnem tekmovanju za flavto v Pikardiji ter zmagah na državnih tekmovanjih flavtistov in komorne igre zdaj koncertira po vsem svetu.

Znano je, da Bizjak ne izvaja izključno klasične glasbe, tuja mu namreč nista niti flamenko in blues. Njegovi partnerji v teh projektih so znani glasbeniki in skupine flamenka pa tudi plesalci.

Drevišnji koncert Dimitrija Sitkoveckega in Komornega godalnega orkestra SF-ja z Borisom Bizjakom kot solistom se začne ob 20. uri.

P. G.