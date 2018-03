Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Med vajo za Valkiro je sedel neposredno pred trobilno sekcijo orkestra v orkestrski jami Kraljeve opere. Med vajo je zvok presegel 130 decibelov, kar približno ustreza zvoku letalskega motorja, in mu tako nepopravljivo poškodoval sluh. Foto: Reuters Dodaj v

Violist s tožbo začel novo dobo za zdravje glasbenikov

Leta 2012 dobil dosmrtno poškodbo sluha

30. marec 2018 ob 09:02

London - MMC RTV SLO, STA

Violist Christopher Goldscheider je osvojil prelomen sodni primer v tožbi proti Kraljevi operni hiši v Londonu. Britansko višje sodišče je v sredo presodilo njemu v korist, potem ko je na vaji za Wagnerjevo opero Valkira leta 2012 dobil dosmrtno poškodbo sluha.

S tem nakazujejo nove zahteve za zdravje in varnost glasbenikov.

Med vajo je zvok presegel 130 decibelov

Glasbenik pravi, da je doživel akustični šok, čeprav je uporabljal čepke, zaradi česar se je moral odpovedati nadaljnjemu muziciranju in celo poslušanju glasbe. Leta 2012 je med vajo za Valkiro sedel neposredno pred trobilno sekcijo orkestra v orkestrski jami Kraljeve opere, poroča britanski BBC. Med vajo je zvok presegel 130 decibelov, kar približno ustreza zvoku letalskega motorja, in mu tako nepopravljivo poškodoval sluh. Zaradi poškodbe zahteva 750.000 funtov.

Višje sodišče je v sredo presodilo, da obstaja "očitna in vzročna povezava" med ravnjo hrupa in izgubo sluha. Sodišče je prvič natančno proučilo zakonske obveznosti glasbene industrije glede varnosti pri delu glasbenikov in odločilo, da je operna hiša kršila predpise o hrupu. Kot je pripomnilo, nadzor nad hrupom pri delu ne prepozna razlik med tovarno in operno hišo.

Obvezna zaščita sluha glasbenikov

Operna hiša je trdila, da akustični šok ne obstaja, če pa že, ga Goldscheider ni doživel, ampak je v trenutku visoke glasnosti razvil povsem naravno stanje sluha, znano kot Menierova bolezen.

Po mnenju Združenja britanskih orkestrov bo sodba odločilno vplivala na prihodnost izvajanja glasbe v živo, glasbeniki pa bodo od zdaj morali vedno nositi zaščito za sluh. Kaj točno bo sodba pomenila za glasbeno industrijo, je sicer po mnenju direktorja združenja Marka Pembertona še prezgodaj govoriti: "Naša glavna naloga je najti način, za katerega bomo prepričani, da bo še naprej omogočal odlično glasbo, ki jo izvajajo naši člani."

Nastopal s Kylie Minogue

Goldscheider je violo začel igrati pri petih letih. Glasbo je študiral v Pragi in Veliki Britaniji, nastopal pa je med drugim tudi s Kylie Minogue in tremi tenorji. Operno hišo je zaradi poškodbe zapustil julija 2014.

Predpis o hrupu pri delu je v Veliki Britaniji začel veljati leta 2006, in sicer z dveletnim odlogom za glasbeno in zabavno industrijo, kar je omogočilo pripravo posebnih smernic za glasbo v živo. V uvodu k tem smernicam je služba za zdravje in varnost pri delu pripomnila, da morajo "najglasnejša dela izvajati manj pogosto", pri čemer se je sklicevala na Wagnerjeva operna dela.

Primer je komentirala tudi organizacija Help Musicians, vodilno britansko dobrodelno združenje za podporo profesionalnim glasbenikom: "Nesrečne okoliščine, ki se nanašajo na Chrisovo tragično izgubo sluha, odpirajo vedno več vprašanj v zvezi s tem."

N. Š.