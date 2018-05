Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V sklopu razstave Fotovizije so na ogled dela izbranih avtorjev, ki so ustvarjali na temo Lepo mi je. Foto: Anamari Hribar/JSKD Ideja festivala je združiti mlade ustvarjalce, ne glede na to, v kateri umetniški zvrsti ustvarjajo. Foto: JSKD Dodaj v

Vizije spet združujejo mlade ustvarjalce z vseh koncev in področij

Fotovizije na temo Lepo mi je

18. maj 2018 ob 19:41

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

V Novi Gorici mladi znova predstavljajo svoje ustvarjanje. Začel se je festival mladinske kulture Vizije, ki ga je na otvoritveni dan prinesel avtorski muzikal The Tribe v izvedbi angleške dramske skupine Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik ter Društva ŠCRM, pa tudi fotografske podobe letošnjih Fotovizij.

Poleg najboljših gledaliških skupin in mladih fotografov združujejo Vizije tudi lutkovne in rockovske skupine, prvič pa se v tekmovalnem programu predstavlja še plesna predstava. V spremljevalnem programu bo predstavljen vseslovenski projekt Lepljenke. Gre za kolažne pesmi, sestavljene iz besednih in nebesednih prvin, ki predstavljajo spoj literature in likovne umetnosti. Festivala, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, se udeležuje okoli 150 ustvarjalcev, starih med 15 in 30 leti.

Namen festivala je združiti mlade ustvarjalce, ne glede na to, v kateri umetniški zvrsti ustvarjajo, je na predstavitveni novinarski konferenci povedal direktor festivala Matjaž Šmalc. Tako mladi dobijo vpogled v ustvarjalnost sovrstnikov iz vse Slovenije in vseh umetniških izrazov. Festival tako ni zgolj prostor pregleda najkakovostnejše mladinske ustvarjalnosti, temveč tudi prostor druženja, strokovnega diskurza ter izmenjave mnenj in izkušenj.

Fotovizije predstavljajo dela zbranih avtorjev na temo. Izmed 32 prijavljenih avtorjev in avtoric je žirija za razstavo izbrala 12 tistih, ki so s serijami fotografij predstavili izviren pogled na tematiko ter hkrati izkazali likovno kreativnost in tehnično kakovost.

Udarni zaključek z Rockvizijami

Sobotni program bodo čez dan zaznamovale predstave, dve bosta na sporedu še v nedeljo. V soboto zvečer se dogajanje seli v Mostovno, kjer bodo ob 21.30 predstavili projekt Lepljenke, sledil pa bo koncert Rockvizije, na katerem bodo nastopile mlade rockovske skupine.

Ustvarjalci z vseh umetniških področij so se na festival uvrstili prek območnih in regijskih srečanj ter natečaja, celoten program pa bo spremljala strokovna žirija, ki bo ob zaključku festivala v nedeljo ob 17. uri razglasila dobitnike festivalskih nagrad – vizionarjev.

M. K.