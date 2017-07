Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med drugim bodo obnovili streho in tri stolpe na gradu Brežice. Foto: Posavski muzej Brežice Obnova 44-ih kulturnih spomenikov bo stala 1,52 milijona evrov. Foto: Reuters Sorodne novice "Sredstva, namenjena kulturi, bi bila lahko smotrneje razporejena" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vlada bo za prenovo kulturnih spomenikov namenila 1,5 milijona evrov

Izbor glede na ogroženost in pomembnost spomenika

29. julij 2017 ob 13:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za kulturo bo v okviru spomeniško-varstvenega projektnega razpisa letos in prihodnje leto sofinanciralo obnovo 44 kulturnih spomenikov v skupni vrednosti 1,52 milijona evrov.

Gre za prvo podelitev sredstev za spomeniškovarstvene projekte na kulturnih spomenikih po letu 2014. V okviru prvega sklopa razpisa bodo sofinancirali gradbeno-obrtniške posege za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin in razglašenih kulturnih spomenikov, v okviru drugega sklopa pa restavratorske posege na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani, piše na spletni strani ministrstva.

.



.

Izbor glede na ogroženost in pomembnost

Projekti so bili izbrani glede na ogroženost in pomembnost spomenika, pomembnost za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin ter pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika ter povezanost z drugimi razvojnimi projekti ali programi.

višina razpoložljivih proračunskih sredstev, ki jih je imelo ministrstvo na voljo za izvedbo razpisa, nikakor ne zadostuje za vse zaprošene potrebe. Ob tem dodajajo, da ministrstvo že vrsto let opozarja, da je potrebno z vladnimi ukrepi zaustaviti trend padanja javnih sredstev za kulturo, še posebej za kulturno dediščino, in slediti zavezam v nacionalnem programu za kulturo ter drugih strateških dokumentih. Zato si ministrstvo tudi prizadeva za čimprejšnji sprejem novega zakona o kulturnem evru, ki bo dodatni vir financiranja kulturne dediščine.

G. K.