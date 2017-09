Vlada potrdila kandidaturo Slovenije kot gostiteljice festivala Europa Cantat 2021

Pozitivni učinki tudi za gospodarstvo, turizem in izobraževanje

29. september 2017 ob 10:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je potrdila kandidaturo Slovenije za gostiteljstvo mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat leta 2012. Če bo kandidatura uspešna, bi ugledno mesto, ki ga ima slovensko zborovsko petje, na evropskem zemljevidu še dodatno okrepili, menijo na vladi.

Zborovsko petje v Evropi povezuje 37 milijonov prebivalcev, v Sloveniji pa je po podatkih Javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti (JSKD) celo najštevilčnejša ljubiteljska dejavnost. Po podatkih iz leta 2009 okoli 60.000 prebivalcev Slovenije redno poje v zborih, po mednarodnem popisu leta 2012 pa naj bi v 12 mesecih pri rednem skupnem petju v kakršni koli obliki v Sloveniji sodelovalo še enkrat toliko prebivalcev.

Festival Europa Cantat bo potekal med 17. in 25. julijem 2021, v primeru uspešne kandidature pa bi, kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, to močno prispevalo h krepitvi in nadaljnjemu celostnemu in najširšemu razvoju slovenskega zborovstva, ki je najštevilčnejša kulturna dejavnost v Sloveniji in ki z najuspešnejšimi zasedbami že dolgo let dosega izjemne mednarodne uspehe.

Zborovsko petje kot mednarodna blagovna znamka

Vlada je ministrstvu za kulturo naložila, naj sproži vse potrebne postopke za kandidaturo, JSKD-ju pa za izvedbo s kandidaturo povezanih dejavnosti. Na vladi menijo, da bi imelo gostovanje festivala, ki ga prirejajo vsake tri leta, v Sloveniji pozitivne učinke na številnih področjih - gospodarskem, turističnem, socialnem, izobraževalnem pa tudi na zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in podira meje med ljudmi in narodi. Med drugim bi omogočilo, da bi Slovenija svojo zborovsko in pevsko kulturo razvijala tudi kot mednarodno blagovno znamko, podobno kot so to storile na primer skandinavske in baltske države.

Z vključevanjem lokalnih skupnosti

Izvedbo projekta so si zamislili izrazito medresorsko in tudi v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, ki je že dejavno pristopila k projektu s podpornim pismom. V projekt bodo v nadaljevanju vključene tudi druge lokalne skupnosti, saj bodo koncerti in druge dejavnosti potekali tudi zunaj osrednje ljubljanske regije.

Projekt upošteva cilje in ukrepe, ki jih v dosedanje pogovore vključena ministrstva opredeljujejo v svojih strateških dokumentih in ciljih. Dodana vrednost projekta so tudi dodatni vidiki zborovskega petja kot socialne, terapevtske in gospodarsko-turistične dejavnosti.

